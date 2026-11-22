In GTA 6 gibt es die Möglichkeit, Geldautomaten auszurauben. Spieler haben herausgefunden, wie das besonders schnell und actionreich aussehen kann.

an Geld zu gelangen, darunter den klassischen Überfall. Spieler sind nun auf eine Möglichkeit gestoßen, wie man mit dem richtigen fahrbaren Untersitz noch schneller – und actionreicher – sein kann.

Der Clip eines Spielers zeigt, dass man sich nur die Frage stellen muss: KÖNNTE das klappen? Und genau das hat im Fall von MelloYello917 funktioniert:Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unsererEr hat den Haken eines Abschleppwagens an einen Geldautomaten befestigt und beschleunigt.

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Das Ergebnis: Der ganze Automat wird aus dem Gebäude gerissen und vom Wagen über die Straße gezogen. Bis zu einem sicheren Ort, wo das Ding dann geöffnet und profitiert werden kann. Um das Geld aus dem Automaten zu kriegen, müsst ihr ihn anschließend mit Sprengstoff oder mit anderweitiger Beschädigung zerstören. Aber auch die Fahrt am Haken des Abschleppwagens kann für ordentlichen Schaden sorgen.

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Die Reaktionen von Spielern zeigen, dass derartige Mechaniken genau das sind, was sie in GTA 6 finden wollen – und dass sie selbst niemals darauf gekommen wären:Zwar gäbe es die Möglichkeit, den Bankautomaten auch direkt vor Ort aufzusprengen und mit der Kohle abzuhauen, doch das sei gar nicht das primäre Ziel vieler Spieler, wie GTA Clipper erklärt: „Ich verdiene Geld auf die absolut unoptimalste Art und Weise und finde es toll, lol. Stattdessen wurde ich gerade zehn Minuten lang von der Polizei verfolgt.

“GTA 6 beherbergt ein anderes Feature, das sich jedoch nicht auf Raub und Überfälle bezieht, sondern auf eine App auf den Smartphones der Bürger von Leonida. MeinMMO-Redakteurin Caro findet, dass genau dieses Feature vor allem für den zukünftigen Online-Modus besonders stark sein kann: