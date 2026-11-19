Die GTA-6-Veröffentlichung hält die Welt in Atem. Während Stars wie Hamilton Gaming feiern, warnt Steven Adams Sportler vor Schlafmangel und Leistungsabfall im November.

Die weltweite Vorfreude auf die Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 hat auch die Welt des Profisports erobert. Seit Donnerstagnacht ist die sechste Auflage der legendären Videospiel-Serie erhältlich und spielbar, was Millionen von Zockern über Jahre herbeigesehnt haben. Die Begeisterung erstreckt sich dabei weit über die übliche Gaming -Community hinaus und erreicht jetzt auch Spitzensportler aus verschiedenen Disziplinen.

Leistungsängste bei Steven Adams

Während zahlreiche Athleten den Startschuss feiern, äußert Basketball-Star Steven Adams ernsthafte Bedenken bezüglich der sportlichen Konsequenzen. Der 33-jährige Vorstoß warnte bereits im September seine Kollegen explizit vor einem messbaren Abfall der physischen und kognitiven Leistungsfähigkeit, falls sie sich zu sehr dem neuen Spiel widmen. Adams zieht dabei einen direkten Vergleich zu anderen Profiligen, um seine Warnung zu untermauern.

Also read GTA 6 Review: Lukas Bruckmann testet GTA-Vorabversion

Er verweist auf die National Football League (NFL) und andere Sportverbände, um zu zeigen, wie anfällig Profis für Ablenkungen durch Unterhaltung sein können. Adams' Theorie besagt, dass die konzentrierte Beschäftigung mit solchen Events zu einem deutlichen Einbruch der Performance führt, der sich nur langsam erholt.

Spezifischer Zeitplan für Einbrüche

Steven Adams skizziert einen sehr spezifischen Zeitplan für die erwarteten Effekte. Er behauptet, dass die sportlichen Leistungen vor allem im November drastisch nachlassen werden. Dies betrifft nicht nur die Spieler auf dem Feld, sondern schließt auch das Coaching-Staff und die Scouts der Teams mit ein, die aufgrund der Gaming-Phase furchtbar schlechte Arbeit leisten würden.

Advertisement

Trotz dieser düsteren Prognose für den Spätherbst bleibt Adams optimistisch für die folgenden Monate. Er verspricht, dass sich die Leistungen und die Qualität der Trainingsvorbereitung im Dezember hoffentlich wieder deutlich erholen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte ein Großteil der Spieler, Trainer und Scouts das Spiel laut seiner Einschätzung bereits intensiv durchgespielt haben und die anfängliche Honeymoon-Phase überwunden sein.

Schlafmangel bei NFL-Spielern

Neben Adams sehen auch andere Athleten die Gefahr in den fehlenden Schlafstunden. Der NFL-Profi Steve Avila, 27 Jahre alt und Guard bei den Los Angeles Rams, teilt die Sorge um die Regeneration der Sportler. Er glaubt, dass seine Kollegen sich die eine oder andere Nacht um die Ohren hauen werden, was sich direkt in den Schlafwerten niederschlagen wird.

Avila vermutet, dass eine Analyse der Schlafdaten der Spieler einen deutlichen Rückgang der Schlafdauer bei einigen Athleten zeigen würde. Dieser Mangel an Erholung ist ein kritischer Faktor für die Genesung und die allgemeine Fitness im Profisport. Die Sorge gilt dabei nicht nur der NFL, sondern potenziell allen Ligen, die von einer gemeinsamen Gaming-Kultur betroffen sind.

Begeisterung von Hamilton und Isak

Im Gegensatz zu den Warnungen steht die euphorische Erwartungshaltung zahlreicher Sport-Superstars, die ihre Vorfreude auf das Spiel bereits vor der Veröffentlichung artikuliert haben. Der Liverpool-Stürmer Alexander Isak, 27, zeigte vergangene Woche seine enorme Hingabe. Er sagte offen, dass es ab dem 19. des Monats schwierig sein wird, ihn zu erreichen, da er sich komplett auf das Spiel konzentrieren werde.

Advertisement

Auch der Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton, 41, äußerte bereits im Juli 2025 seine ungeduldige Erwartung. Er scherzte dabei darüber, dass er alle seine Termine absagen müsse, sobald das neue Grand Theft Auto herauskommt. Diese Aussagen unterstreichen, dass die kulturelle Bedeutung des Spiels die Grenzen zwischen virtueller Unterhaltung und professioneller Verpflichtung verschwimmen lässt.