GTA 6 „Trautes Heim“ Lösung: So flieht ihr unentdeckt aus Key Lento, erreicht Andy sicher und schaltet Andys Jacke für Lucia frei.

GTA 6: Trautes Heim Lösung - Unentdeckt flüchten & Andys Jacke bekommen In der Mission „Trautes Heim“ von GTA 6 müsst ihr mit Lucia aus Key Lento entkommen, während überall Cops unterwegs sind und sogar ein Helikopter nach euch sucht.

Gleichzeitig könnt ihr euch eine besondere Belohnung sichern: Andys Jacke für Lucia. Damit ihr unentdeckt flüchten könnt und die optionale Belohnung nicht verpasst, zeigen wir euch den kompletten Ablauf der Mission inklusive Stealth-Route. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

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Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. und bittet sie vorsorglich um eine Mitfahrgelegenheit. Danach geht ihr nach oben ins Haus und lauft sofort in einen Hinterhalt. Dabei ist es egal, ob ihr den normalen Eingang nehmt oder durch die Verandatür kommt. Ihr müsst euch zuerst aus dem Griff des ersten Gegners befreien, indem ihr die Viereck/X-Taste hämmert.