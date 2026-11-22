GTA 6 erzielt mit 3,79 Milliarden Dollar am Release-Tag einen historischen Umsatzrekord. Das Spiel übertrifft die Gesamteinnahmen von Taylor Swifts Eras Tour und allen bisherigen Filmstarts.

Das Videospiel Grand Theft Auto VI hat am 19. November einen neuen globalen Umsatzrekord aufgestellt. Der Publisher Take-Two Interactive verzeichnete am ersten Tag des Release ein Ergebnis von 3,79 Milliarden US-Dollar. Diese Summe entspricht umgerechnet etwa 3,4 Milliarden Euro und markiert einen absoluten Meilenstein in der Geschichte der Unterhaltungsindustrie. Die Zahlen verdeutlichen, dass das Spiel alle bisherigen Marktkarten in der Breite des Erfolgs weit hinter sich lässt.

Historischer Umsatzrekord am 19. November

Die finanzielle Leistung von GTA 6 übertrifft selbst die größten Erfolge der Musik- und Filmbranche bei weitem. Zum Vergleich: Taylor Swifts Eras Tour, die als umsatzstärkste Konzertreihe der Popmusikgeschichte gilt, brachte nach Abschluss ihrer Serie im Dezember 2024 insgesamt rund 1,82 Milliarden Euro ein. Der Umsatz des Videospiels allein am ersten Tag ist also doppelt so hoch wie die Gesamteinnahmen der gesamten Welttournee der Popikone. Damit stellt sich die Frage nach der Dominanz kultureller Phänomene neu, und GTA 6 siegt eindeutig in der direkten Konfrontation.

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Überbietung aller Filmrekorde und Musikturne

Auch im Kino hat Grand Theft Auto VI neue Maßstäbe gesetzt. Der bisherige Spitzenwert für das "Opening Weekend" bei Filmen lag bei rund 1,1 Milliarden Euro, erzielt durch Avengers: Endgame im Jahr 2019. Dieser Rekord wird von GTA 6 um das Mehrfache übertroffen, da der Spielumsatz bereits am ersten Tag erreicht wird. Zudem übertrifft der Gaming-Hit den weltweit erfolgreichsten Kinofilm aller Zeiten, Avatar, der in seiner gesamten Laufzeit 2,66 Milliarden Euro einspielte. Selbst der Vorgänger Grand Theft Auto V, der im Jahr 2013 mit etwa 730 Millionen Euro am ersten Tag startete, ist in diesem Vergleich kaum noch relevant.

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Massive Vorbestellungen und Spielinhalt

Hinter diesen finanziellen Zahlen steht eine immense Vorfreude der Verbraucher. Grand Theft Auto VI ist mit 32,5 Millionen Einheiten das Videospiel mit den meisten Vorbestellungen in der Geschichte. Die Spieler erleben die Abenteuer der Gangster-Paarung Lucia Caminos und Jason Duval im fiktiven Bundesstaat Leonida. Die reine Story-Spielzeit beläuft sich auf etwa 50 Stunden. Die Spielwelt ist jedoch so detailliert und lebendig gestaltet, dass auch nach mehr als 100 Spielstunden keine Monotonie auftritt. Diese Tiefe trägt maßgeblich zur hohen Akzeptanz und den extremen Verkaufszahlen bei.

Kosten und ökonomische Einordnung

Die genauen Entwicklungskosten für Grand Theft Auto VI hat Take-Two bisher nicht offiziell bestätigt. Schätzungen gehen jedoch davon aus, dass die Kosten zwischen einer und 1,5 Milliarden Euro liegen. Damit zählt der Titel nicht nur zu den erfolgreichsten Entertainment-Produktionen, sondern auch zu den teuersten Projekten in der Branche. Die Kombination aus extrem hohen Entwicklungsinvestitionen und dem beispiellosen Absatz am ersten Tag unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung des Titels. Die 21 Monate, 10 Millionen Besucher und 5 Kontinente, die bei anderen Projekten wie der Eras Tour als Superlative galten, werden hier im digitalen Raum innerhalb weniger Tage übertroffen.