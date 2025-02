GTA 6 und Borderlands 4: Take-Two plant strategische Veröffentlichung für Herbst 2025

Take-Two Interactive plant die Veröffentlichung von GTA 6 und Borderlands 4 im Herbst 2025, um die Spieler nicht zu überfordern.

Take-Two Interactive , das Mutterunternehmen sowohl von Rockstar Games ( GTA 6 ) als auch Gearbox Software ( Borderlands 4 ), hat einen Plan, um die Veröffentlichung beider hoch erwarteten Spiele zu koordinieren. Beide Titel sollen im Herbst 2025 erscheinen, wobei Borderlands 4 am 23. September 2025 veröffentlicht wird. Das genaue Release-Datum für GTA 6 ist noch nicht bekannt gegeben worden.

Take-Two CEO Strauss Zelnick betonte im Interview, dass die Veröffentlichungen so geplant werden, dass Spieler genügend Zeit haben, beide Spiele zu genießen. Er ist überzeugt, dass die Veröffentlichungstermine keine störenden Auswirkungen auf die Spielerbeziehungen haben werden. Obwohl theoretisch der September für GTA 6 noch in Frage kommen würde, ist das aufgrund des nahen Borderlands 4-Release unwahrscheinlich. Experten und Brancheninsider vermuten, dass GTA 6 möglicherweise verschoben wird und erst im Jahr 2026 veröffentlicht wird. Zelnick zeigte sich optimistisch und betonte, dass Take-Two die Bedürfnisse der Spieler respektieren und ihnen ausreichend Zeit geben wolle, um sich in die Welten beider Spiele einzutauchen. Die Fans warten mit Spannung auf den genauen Release-Termin für GTA 6, die Gaming-Welt blickt gespannt auf diesen Herbst, der sowohl Borderlands 4 als auch GTA 6 verspricht.





