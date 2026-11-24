Das PlayStation Portalstreamt jetzt Cloud-Spiele ohne Konsole. Test zeigt Performance von GTA 6 im Vergleich zu Remote Play auf dem neuen Gerät.

Die Nutzung des PlayStation Portal ohne eine eigene PlayStation 5 ist durch die Integration von Cloud Gaming nun technisch möglich. Diese Entwicklung ermöglicht es Nutzern, neue Titel wie GTA 6 über Server von Sony zu streamen, anstatt die Hardware lokal zu betreiben. Damit wandelt sich das Gerät von einem reinen Fernsteuerungs-Tool zu einem eigenständigen Zugangspunkt für die PlayStation -Gaming-Plattform.

Technische Umsetzung und Setup

Die Installation des PlayStation Portal Remote Player geht standardmäßig von der Existenz einer PlayStation 5 aus, lässt sich jedoch auch ohne diese Konsole durchführen. Für die Einrichtung ist ein registrierter PlayStation Network -Account erforderlich, der zudem das Abonnement PlayStation Plus Premium beinhaltet. Dieses Abonnement ist das teuerste Paket im Sortiment von Sony und eine zwingende Voraussetzung für den Zugriff auf die Cloud-Gaming -Bibliothek. Die Registrierung und der Kauf des Abonnements erfolgen direkt über die PlayStation -Webseite, da das Portal selbst keine Shop-Funktion für Abo-Verträge bereitstellt.

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Spieleverfügbarkeit und Bibliothek

Bis zu einem Update im November war die Auswahl auf ausgewählte PlayStation Plus -Titel beschränkt. Dazu gehören Werke wie Ghost of Tsushima , Assassin's Creed Mirage , God of War Ragnarök , Cyberpunk 2077 und Hogwarts Legacy . Seit der jüngsten Erweiterung können auch digital erworbene PlayStation 5 -Spiele gestreamt werden, wobei noch nicht der gesamte Katalog verfügbar ist. Der erfolgreiche Testlauf mit Dragon's Dogma 2 bestätigte eine reibungslose Funktionsweise der Cloud-Streaming -Technologie. Ein signifikanter Vorteil dabei ist das Wegfallen langer Download- und Installationszeiten sowie die Notwendigkeit von Speicherplatzmanagement.

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Einschränkungen und technische Hürden

Trotz der Fortschritte bestehen weiterhin klare Einschränkungen bei der Spieleauswahl. Digital gekaufte PlayStation 4 -Titel, darunter Beyond Two Souls , The Last Guardian oder die Uncharted: The Nathan Drake Collection , sind auf dem PlayStation Portal in der Regel nicht zugänglich. Eine Ausnahme bildet lediglich GTA 5 , da es ein kostenloses PlayStation 5 -Upgrade erhalten hat. Andere Titel wie Horizon Zero Dawn erfordern den separaten Kauf des PlayStation 5 -Upgrades. Zudem bemängeln Nutzer den Umstand, dass für den Zugang zu bereits gekauften digitalen Spielen das teure PlayStation Plus Premium -Abonnement Pflicht ist, was das Besitzgefühl an digitalen Gütern weiter schwächt.

Netzwerk und Bildqualität im Alltag

Die Netzwerkkonnektivität hat sich im Vergleich zu früheren Versionen verbessert. Die Verbindung zu mobilen Hotspots funktioniert nun problemlos, und öffentliche WLAN-Netzwerke lassen sich über einen per QR-Code generierten Anmeldeweg auf einem Smartphone umgehen. Bei der grafischen Leistung zeigt das PlayStation Portal zwar eine solide Cloud-Gaming -Qualität, bleibt aber hinter nativen Lösungen zurück. Bei intensiven Bildszenen sind weiterhin leichte Artefakte sichtbar, was die Nutzung im mobilen Kontext, beispielsweise während von Reisen, beeinflusst. Die Entscheidung, das Gerät allein zu erwerben, hängt somit stark von der lokalen Internetinfrastruktur und der Toleranz gegenüber Streaming-Beschränkungen ab.