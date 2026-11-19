Während Millionen GTA 6 spielen, ignoriert Hannovers Trainer Sandro Wagner den Hype. Er äußert sich zu Personalsorgen vor dem Derby gegen Fürth.

Die globale Aufmerksamkeit gilt seit dem 19.11. dem Start der sechsten Auflage der Videospiel-Reihe Grand Theft Auto. Millionen Spieler weltweit haben diesen Termin erwartet, doch bei Hannover s Trainer Sandro Wagner stößt der Hype auf keine共鸣. Der 38-Jährige äußerte sich überraschend knapp zur Thematik.

Reaktion auf Grand Theft Auto 6 Hype

Sandro Wagner gab an, seit jeher nichts von dem Spiel gehört zu haben. Er betonte, dazu keine Aussage treffen zu können, da ihm die Erfahrung fehle. Eine humorvolle Bemerkung sei nicht möglich, weil ihm das Spiel einfach unbekannt sei.

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Als Alternative zu modernen Spielen nannte der Coach das alte Handyspiel Snake. Er erklärte, er sei bei Spielen schlichtweg schlecht. Früher habe er nur dieses einfache Spiel gesteuert, bei dem eine Schlange Futter frisst und wächst.

Vergleich mit NBA Spieler Steven Adams

Im September warnte der Basketball-Star Steven Adams vor Leistungsabfällen in der Liga durch das neue Spiel. Der 33-Jährige der Houston Rockets riet den Kollegen, sich auf November vorzubereiten. Er befürchtete, das Spiel raube den Fokus auf die Arbeit.

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Wagner teilt diese spezifische Sorge nicht, da er das Phänomen nicht kennt. Sein Fokus liegt rein auf dem anstehenden Spiel gegen Fürth am Samstag um 13 Uhr. Der Start ist bei Sky zu sehen. Der Trainer vermisst Klarheit in der Personalplanung.

Personalsorgen vor dem Derby gegen Fürth

Kapitän droht mit einer Zerrung auszufallen. Wagner bestätigte, noch nicht zu wissen, ob er eingesetzt werden kann. Es sei ärgerlich für den Spieler und den Verein. Der Trainer warnt vor Unsicherheit im Kader.

Seit zwei Monaten ist Wagner bei Hannover 96 tätig. Er hatte den fraglichen Spieler noch nie bei hundert Prozent Gesundheit. Diese Situation sei für den Spieler, den Trainer und den Verein blöd. Die Verletzung ist ein konkretes Problem.

Ausfallwahrscheinlichkeit bei Taibi und Sahiti

Auch Waniss Taibi und Emir Sahiti sind fraglich. Beide stehen unter Beobachtung. Taibi bleibt ungewiss, während bei Sahiti Hoffnung besteht. Wagner nannte die Teilnahme am sichersten.

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Der 27-Jährige könnte gegen Fürth dabei sein. Wagner bewertete die Situation bei ihm am positivsten. Die Vorbereitung läuft unter Unsicherheit. Das Team muss sich auf den Gegner einstellen. Der Freitagabend bleibt entscheidend für die Aufstellung.