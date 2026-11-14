GTA 6 Veröffentlichung: Ökonom warnt vor Milliardenverlust für US-Wirtschaft

Ökonom José García Montalvo berechnet einen Schaden von einer Milliarde Dollar durch krankgemeldete Spieler zur GTA 6 Veröffentlichung. Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen.

Die Veröffentlichung des Videospiels Grand Theft Auto 6 am 19. November 2026 birgt potenziell massive wirtschaftliche Risiken für die USA. Der spanische Wirtschaftsexperte José García Montalvo von der Universität Pompeu Fabra warnt vor massiven Produktivitätsausfällen. Schätzungen zufolge könnten sich bis zu 1,5 Millionen US-Amerikaner krankmelden, um das Spiel am ersten Tag zu spielen. Diese Blaumacher-Spirale droht der US-Wirtschaft einen Schaden in Höhe von einer Milliarde Dollar zuzuführen.

Wirtschaftlicher Schaden durch Massenkrankmeldungen

José García Montalvo ist Professor für Ökonomie an der Universität Pompeu Fabra in Barcelona. Er unterstützt die Europäische Union als Berater und hat über 100 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht. Der Experte rechnet bei den 1,5 Millionen krankgemeldeten Arbeitnehmern mit einem volkswirtschaftlichen Schaden von einer Milliarde Dollar. Das entspricht fast 900 Millionen Euro. Ein solcher Verlust würde die Wirtschaft der Vereinigten Staaten deutlich treffen. Die Angst vor Produktivitätseinbußen ist unter Unternehmensführern und im Einzelhandel bereits spürbar.

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Reaktion der Wirtschaft und Buchungsprobleme

Der große Autohändler Burger Motorsports hat seine Kunden bereits vor den Auswirkungen informiert. Das Unternehmen stellt sich explizit auf den 19. November 2026 ein. In einer Mitteilung heißt es: Ein normaler Geschäftsverlauf wird aufgrund der Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 nicht möglich sein. Kunden sollen sich darauf einstellen, dass der reguläre Betrieb aufgrund der hohen Nachfrage und der Abwesenheit von Mitarbeitern eingeschränkt sein wird. Die Reaktionen zeigen, wie tief die kulturelle Bedeutung des Spiels in die Geschäftsprozesse eingreift.

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Berechnungsmethode und umstrittene Zahlen

Laut dem Ökonomen geht Montalvo davon aus, dass ein Arbeiter in den USA durchschnittlich 70.000 Dollar pro Jahr erwirtschaftet. Das rechnet sich ungefähr 276 Dollar pro Werktag. Doch an dieser Stelle wird die mathematische Herleitung unklar. Multipliziert man 276 Dollar mit 1,5 Millionen ergibt dies nur 414 Millionen Dollar. Dieser Wert liegt deutlich unter Montalvos Ergebnis von einer Milliarde Dollar. Wie genau der Ökonom zu seiner höheren Summe kommt, bleibt in der aktuellen Analyse nicht vollständig transparent. Es bleibt unklar, ob weitere Faktoren wie indirekte Kosten oder Verwaltungsausfälle in die Berechnung einfließen. Ob eine Milliarde oder 414 Millionen, der Schaden für die Wirtschaft der USA wäre hoch.

Gegenströme und Einnahmen des Entwicklers

Das Geld verschwindet jedoch nicht einfach, ein Teil fließt direkt in die Kassen von Take Two. Denn Take Two, der Konzern hinter Grand Theft Auto 6, rechnet schon in der ersten Woche mit Einnahmen von 4,5 Milliarden Dollar. Diese Einnahmen stehen in einem interessanten Kontrast zu den vermuteten volkswirtschaftlichen Verlusten. Während Arbeitnehmer und Unternehmen Verluste durch Ausfallzeiten hinnehmen müssen, profitiert der publisher massiv vom Hype. Die Analyse zeigt, dass sich die wirtschaftlichen Effekte der Veröffentlichung sehr ungleich verteilen. Die hohe Spannung auf den 19. November 2026 wird die Märkte und den Arbeitsalltag in den USA maßgeblich prägen.