GTA 6 Vorab-Download gestartet: Speicherplatz, Bildrate und Xbox-Optionen

Der GTA 6 Vorab-Download ist für Vorbesteller auf PS5 und Xbox gestartet. Rockstar nennt 30 fps und bis zu 212 GB Speicherplatz.

Wer GTA 6 digital vorbestellt hat, kann das Spiel bereits herunterladen. Rockstar Games hat den Vorab-Download gestartet, der zwölf Tage nach dem Start des Downloads am 19. November 2026 in den Handel kommt. Das Spiel erscheint an diesem Tag für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Zusammen mit dem Download hat Rockstar Games außerdem Details zur Bildrate, zu den Grafikfunktionen der PS5 Pro und zum Spielen auf älteren Xbox-Konsolen veröffentlicht. Die Informationen stammen aus der Ankündigung vom 10. November 2026.

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GTA 6 Vorab-Download startet auf PS5 und Xbox

Der Vorab-Download von GTA 6 hat am 10. November 2026 begonnen. Auf der PlayStation 5 können Vorbesteller die Spieldaten seit Mitternacht deutscher Zeit herunterladen.

Für die Xbox Series X|S hat Rockstar Games einen weltweit einheitlichen Starttermin festgelegt. Der Preload beginnt um 0 Uhr GMT, in Deutschland also um 1 Uhr nachts. Damit können Vorbesteller die Spieldaten neun Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart laden.

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Der Preload betrifft zunächst nur Käufer der digitalen Version. Wer die physische Code-in-Box-Version bestellt hat, kann den Download-Code erst nach Erhalt der Verpackung einlösen. Die Handelsversionen sollen ab dem 12. November erhältlich sein, eine Disc liegt nicht bei.

Damit der Download auf der PS5 automatisch startet, müssen die automatischen Downloads aktiviert sein. Die Konsole muss zudem mit dem Internet verbunden bleiben. Auf der Xbox Series X|S müssen automatische Updates eingeschaltet sein, und die Konsole muss eingeschaltet sein oder sich im Energiesparmodus befinden.

PS5 Pro und Xbox One mit eigenen Funktionen

Rockstar Games peilt für GTA 6 auf der PlayStation 5, der PS5 Pro und der Xbox Series X|S eine Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde an. Eine höhere Bildrate von 60 fps stellt Rockstar in der aktuellen Ankündigung nicht in Aussicht.

Die PS5 Pro soll ebenfalls zunächst auf 30 Bilder pro Sekunde zielen. Zusätzlich unterstützt die Konsole PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), eine Technik zur Bildverbesserung und Hochskalierung, sowie Raytracing-Schatten. Laut Rockstar Games sind die Raytracing-Schatten ausschließlich auf der PS5 Pro verfügbar.

Auf der PlayStation 5 nutzt GTA 6 außerdem die Funktionen des DualSense-Controllers. Das haptische Feedback ist im gesamten Spiel integriert und lässt sich über die Barrierefreiheitseinstellungen anpassen. Hinzu kommen eine verbesserte räumliche Audioausgabe über Tempest 3D Audio und kürzere Ladezeiten.

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Eine native Xbox-One-Fassung gibt es nicht. Besitzer einer Xbox One können GTA 6 zum Start über Xbox Cloud Gaming spielen, allerdings ausschließlich per Streaming. Dabei wird die Grafikqualität der Xbox-Series-S-Version verwendet, und das Spielerlebnis hängt unter anderem von der Internetverbindung ab.

Speicherplatzbedarf und offene Fragen zum Download

Rockstar nennt für den Vorab-Download von GTA 6 bislang bis zu 212 GB Speicherplatz. Auf Fotos der deutschen PS5-Verpackung ist dagegen eine Angabe von 230 GB freiem Speicherplatz zu erkennen.

Warum die beiden Angaben voneinander abweichen, ist noch nicht geklärt. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte deshalb mehr als 212 GB freien Speicherplatz einplanen.

Remote Play wird sowohl auf PlayStation- als auch auf Xbox-Konsolen unterstützt. Damit lässt sich GTA 6 über das eigene Netzwerk auf kompatible Geräte streamen.

Wer nicht bis zum automatischen Start warten möchte, kann den Download manuell über die Spielebibliothek oder die Download-Verwaltung der jeweiligen Konsole starten. Der Release für PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist am 19. November 2026 geplant.