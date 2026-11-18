GTA 6 wird am 19. November veröffentlicht und bereits vorbestellt. Fans nutzen die Zeitverschiebung nach Neuseeland, um das Spiel auf Xbox früher zu starten.

Takes Two hat den Meilenstein von 12 Millionen Vorbestellungen für das Videospiel "Grand Theft Auto 6" bereits eine Woche vor der offiziellen Veröffentlichung überschritten. Mit diesem Wert hat kein anderes Spiel in der Geschichte der Branche einen solchen Erfolg erreicht, was das Spiel zu einem der größten Hits des Jahrzehnts macht. Das Release-Datum ist fest auf den 19. November gelegt, und Millionen von Fans weltweit warten sehnsüchtig auf den Start.

Vorbestellzahlen übertreffen alle bisherigen Rekorde

Die Erwartungen an den Nachfolger des 2013 erschienenen Vorgängers "Grand Theft Auto 5" sind enorm, da dieses bereits als zweit erfolgreichstes Videospiel aller Zeiten gilt. Der Hype um den neuen Titel ist so groß, dass er selbst für die Hauptstadt Wellington in Neuseeland unerwartet erscheint. Die neuseeländische Metropole ist zwar für ihre beeindruckenden Landschaften und malerischen Strände bekannt, doch der aktuelle Gaming-Hype hat einen völlig neuen Fokus auf die Region gelenkt.

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Zeitverschiebung ermöglicht frühe游戏体验 auf Konsolen

Der entscheidende Mechanismus, der es ungeduldigen Spielern ermöglicht, das Spiel einen halben Tag früher zu genießen, liegt in der globalen Zeitverschiebung. Neuseeland liegt zwölf Stunden vor Deutschland, sodass der 19. November dort bereits viel früher eintritt. Wer seine Konsole entsprechend umstellt, muss nicht nach Neuseeland fliegen, sondern kann lokal auf die Vorteile dieser geografischen Lage zugreifen.

Einfache Konfiguration auf der Xbox-Konsole

Auf der Xbox-Konsole lässt sich der Zugang zum Spiel erheblich vereinfachen, indem man die Heimregion der Konsole ändert. Unter dem Reiter "Profil und System" finden Nutzer die Einstellungskategorie "System". Innerhalb dieses Menüpunkts befindet sich der Reiter "Sprache und Ort", wo die Heimatregion auf Neuseeland eingestellt werden kann. Nach einem Neustart der Xbox können Spieler den Inhalt bereits vor dem 19. November laden, wobei das Spiel 210 Gigabyte groß ist und der Downloadprozess einige Stunden dauern kann.

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Komplizierterer Prozess für PlayStation-Nutzer

Für Besitzer von PlayStation-Konsolen ist der sogenannte Neuseeland-Trick weitaus komplizierter und erfordert zusätzliche Schritte. Statt die Systemeinstellungen der eigenen Konsole zu ändern, müssen Nutzer einen neuen PlayStation-Account anlegen. Bei der Registrierung ist eine beliebige Adresse in Neuseeland als Heimatadresse einzugeben, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Dieser Umweg ist notwendig, da die direkten Systemeinstellungen der PlayStation diese Möglichkeit nicht in gleichem Maße bieten wie die Xbox.

Sony warnt vor Nutzung in Livestreams

Die Nutzung dieses Tricks hat bereits Aufmerksamkeit von Konsolenherstellern erregt, insbesondere von Sony, das strikt gegen Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen vorgeht. Mehrere Streamer und YouTuber haben bereits mit dem Neuseeland-Trick geworben, um Zuschauerzahlen zu generieren, bevor das Spiel offiziell freigegeben ist. Sony hat angekündigt, gegen diese Praxis in Livestreams vorzugehen und warnt Streamer, dass die Sperrung ihres Accounts die Folge sein kann.