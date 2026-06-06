GTA 6: Warum Rockstar den Realismus aus Red Dead Redemption 2 nicht einfach kopieren sollte

Ein ausführlicher Kommentar über die Lektionen, die GTA 6 aus Red Dead Redemption 2 ziehen kann, insbesondere im Hinblick auf Realismus. Der Text argumentiert, dass während RDR2's realistischer Ansatz perfekt für den Western-Kontext war, GTA 6 eine andere Balance finden muss, die mehr Tempo, Chaos und spielerische Freiheit bewahrt. Es werden spezifische Systeme wie Waffeninventar, Pferd als Begleiter und das Häuten von Tieren analysiert und diskutiert, wie diese Elemente in GTA adaptiert werden könnten, ohne den chaotischen Kern der Serie zu beschneiden.

GTA 6 : Red Dead Redemption 2 war genial, aber Rockstar soll diese Art von Realismus bitte nicht einfach nur kopieren Red Dead Redemption 2 war genial, weil sein Realismus perfekt zum Western passte.

GTA 6 sollte daraus lernen, aber schneller, freier und chaotischer bleiben. GTA 6 kann viel von RDR2 lernen, sollte aber auch eigene Wege gehen. Vor allem, wenn es um das Thema Realismus geht. GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind.

Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:Jede Woche ein exklusiver Podcast und zwei exklusive NewsletterArthur bewegt sich schwerfällig, Waffen haben Gewicht, das Pferd ist mehr als nur ein Fortbewegungsmittel, und selbst kleine Handlungen wie Looten oder Jagen (ich liebe das Angeln bis heute! ) wirken bewusst entschleunigt. Es ist ein Spiel über eine untergehende Zeit, über müde Outlaws, weite Wege und die Reibung zwischen Freiheit und Zivilisation.

. Denn die GTA-Reihe lebt nicht nur von glaubwürdigen Städten, starken Figuren und technischer Detailverliebtheit, sondern auch von Tempo, Improvisation und völliger Eskalation. Ich liebe Red Dead Redemption 2 bis heute für seine Details, seine Langsamkeit und diese fast schon unverschämt glaubwürdige Welt. Trotzdem hoffe ich bei GTA 6 auf eine andere Balance: mehr Tempo, mehr Chaos, mehr spielerische Freiheit.

Denn so beeindruckend Rockstars Realismus auch ist, GTA darf für mich nie vergessen, dass völliger Unsinn manchmal die besten Geschichten schreibt. Ein gutes Beispiel ist das Waffen- und Ausrüstungssystem . In Red Dead Redemption 2 trägt Arthur nicht jederzeit ein komplettes Waffenlager mit sich herum. Viele Waffen sind an das Pferd gebunden.

Dort wählt man Gewehre aus, verstaut Ausrüstung und bereitet sich auf bestimmte Situationen vor. Das Pferd ist in RDR2 nicht nur Transportmittel, sondern Begleiter, Lager und Verbindung zur Welt. Wenn ich vor einem Überfall anhalte, mein Repetiergewehr auswähle und überlege, was ich mitnehme, fühlt sich das nicht wie ein umständliches Menü an. Es fühlt sich wie Vorbereitung an.

Das Häuten von Tieren: Kein schöner Anblick, aber in RDR2 eine eigene Animation, die für mehr Immersion sorgt. Das abgezogene Fell verschwindet nicht einfach in einem riesigen Inventar, sondern muss von Arthur geschultert werden. Mit eurem Pferd könnt ihr ein Fell deutlich einfacher und schneller transportieren. Aber auch hier verschwindet es nicht in einem Inventar.

Ähnlich ist es mit vielen Animationen. Arthur durchsucht Gegner nicht in einem Sekundenbruchteil. Er hebt Gegenstände sichtbar auf, zieht Felle vom Tier und verstaut Beute am Pferd. Der Punkt ist also nicht: Realismus ist schlecht.

Red Dead Redemption 2 beweist das Gegenteil. Der Punkt ist, dass dieser Realismus für Red Dead Redemption 2 richtig war.immer wieder darüber spekuliert Also nicht mehr jederzeit Raketenwerfer, Sturmgewehr, Schrotflinte und halben Waffenladen aus der Hosentasche ziehen, sondern vielleicht nur wenige Waffen direkt am Körper tragen. Zusätzliche Ausrüstung könnte dann Das Waffeninventar in RDR2 ist stark begrenzt. Über den Sattel eures Pferdes (mittig unten) könnt ihr einen anderen Schießprügel auswählen.

Jede Waffe, die Arthur am Körper trägt, ist auch optisch sichtbar. Zehn Langwaffen auf dem Rücken sähen auch irgendwie blöd aus, oder? Offiziell final bestätigt ist das nicht. Aber als Gedanke ist es interessant, weil es die RDR2-Idee modern übersetzt:Grundsätzlich fände ich das gar nicht verkehrt.

Man müsste sich vorher überlegen, ob man mit Pistole und Schrotflinte in einen Laden geht oder doch lieber das Sturmgewehr aus dem Kofferraum holt. In GTA klaue ich Autos, crashe Autos, verliere Autos, springe aus Autos und lasse mein ursprüngliches Fahrzeug gerne irgendwo brennend auf einer Kreuzung zurück. Das ist kein Sonderfall, das ist ein zentraler Teil des Spiels. Wenn GTA 6 mich also zu stark an ein bestimmtes Fahrzeug bindet, könnte aus Immersion schnell Frust werden.

In Red Dead Redemption 2 ist es stimmungsvoll, vor einem Überfall am Pferd die Waffen auszuwählen. In GTA 6 könnte es nerven, wenn ich mitten in einer chaotischen Verfolgungsjagd merke, dass die passende Waffe leider im Kofferraum eines Autos liegt, das drei Straßen weiter im Straßengraben steht. Ein limitierteres Arsenal wäre also nicht automatisch schlecht. Es müsste nur flexibler funktionieren als in RDR2.

Vorbereitung darf belohnt werden, Improvisation aber nicht bestraft.2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden. GTA 6: Red Dead Redemption 2 war genial, aber Rockstar soll diese Art von Realismus bitte nicht einfach nur kopieren Ich habe mehr als





GameStar_de / 🏆 118. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

GTA 6 Red Dead Redemption 2 Rockstar Realismus Spielmechanik Waffeninventar Pferd Immersion Chaos Tempo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GTA 6 könnte nicht so viel Eindruck hinterlassen wie GTA 5, weil die Welt 2026 so viel absurder als 2013 ist, sagt Lester-DarstellerDie Welt hat sich verändert, seit GTA 5 im Jahr 2013 veröffentlicht wurde. Kann GTA 6 mit einem satirischen Ansatz überhaupt noch funktionieren?

Read more »

Red Bull Romaniacs: FIM entzieht Hard-Enduro-Event offizielle Anerkennung - Hard-EnduroDie FIM streicht die Red Bull Romaniacs aus dem NMFP-Kalender und entzieht alle FIM-Leistungen inklusive Fahrer-Versicherung. Grund: Teilnahme am Hard Enduro World Ranking (HEWR). Ein Machtkampf?

Read more »

Xavi Simons überrascht mit Teilnahme an Rehatraining bei Red BullDer ehemalige Profi von Leipzig und derzeitiger Spieler von Tottenham, Xavi Simons, sorgte mit einer Story auf Instagram für Verwunderung bei vielen Fußballfans. Simons zeigte sich diese Woche beim Rehatraining im Athlete Performance Center (APC) von Red Bull, obwohl er nach einem Kreuzbandriss Ende April eigentlich keine Sekunde mehr spielen sollte.

Read more »

Wer hat Angst vor GTA 6?: Branche lässt im November und bis Februar RaumWer hat Angst vor GTA 6? Eine ganze Branche antwortet aktuell mit „wir“. Im November erscheint deshalb aktuell nur ein großes Spiel.

Read more »