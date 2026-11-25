Was ist die beste Version von GTA 6?

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) ist da und es ist nur für PS5 und Xbox Series X|S verfügbar. Das Spiel sieht auf allen Konsolen fantastisch aus, doch es gibt Unterschiede. Digital Foundry erklärt jetzt, warum die Xbox Series X einen Vorteil gegenüber der Standard-PS5 hat. In einem Vergleichsvideo auf YouTube lassen die Tech-Experten PS5, PS5 Pro und Xbox Series X|S gegeneinander antreten.

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Die Konsolen PS5 und Xbox Series X können bei der reinen Bildqualität fast identische Ergebnisse erzielen. Bei der Performance gibt es jedoch einen Unterschied.. In besonders hektischen Momenten kann das Spiel aber auch schlechter laufen. Gerade wenn Spieler mehrere Autos in die Luft jagen oder viele NPCs durch die Gegen laufen, brechen die FPS ein.

Laut Digital Foundry habe die PS5 mehr Probleme damit, die stabilen 30 Frames per Second zu halten. Darüber hinaus seien Einbrüche aufgrund von 120 HZ + VRR etwas schwieriger zu bemerken (Quelle:Letztendlich gewinnt aber doch Sony. Die PS5 Pro liefert noch schärfere Bilder und bessere Schatten, auch wenn durch die Upscaling-Technologie manchmal Details verloren gehen könnten. Die 900-Euro-Konsole erreicht ebenfalls nur 30 FPS, wobei es hier aber weniger Einbrüche gibt.

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Das finale Ranking von Digital Foundry ist damit:auf dem letzten Platz. Das Spiel soll dort immer noch sehr gut aussehen, wobei es aber stärkere FPS-Einbrüche gibt und auch die Qualität insgesamt leidet. GTA 6 früher spielen: Neuseeland-Trick auf PS5 & Xbox – so geht's Insgesamt ist GTA 6 eine echte Grafik-Perle mit Schwächen in der Performance.

Für ein nennenswertes Upgrade werden Spieler auf die PS6 oder die nächste Xbox warten müssen – oder auf die PC-Version, die zumindest von offizieller Seite noch gar nicht angekündigt wurde.