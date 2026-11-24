Der Macher hinter dem Projekt „Leonida“ hat seine Arbeit überraschend eingestellt. Ein Grund: Rockstar. Aber nicht der einzige, wie er sagt.

. Der Macher hinter dem Projekt „Leonida“ hat seine Arbeit jetzt überraschend eingestellt. Dass Rockstar seine Server offline nehmen lassen hat, sei nur ein Grund dafür gewesen.

Das Aus für „Leonida“, benannt nach dem Bezirk, in dem GTA VI spielt, hat der Initiator auf X bekanntgegeben. Zuerst ohne diesen Schritt genauer zu begründen. Weil gleichzeitig der Discord-Server und das GitHub Repository des Projektes offline gingen, stand schnell der Verdacht im Raum, dass Entwickler und Publisher Rockstar dahinter steckt. , der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird.

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Er kann mit einem Klick geladen und auch wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass X-Embeds geladen werden. Dabei können personen­bezogene Daten an X übermittelt werden. Mehr dazu in der I quit guys.

I’m sorry. I really want to make cool stuff but every single time shit happens that I can’t control so I’m stepping away. Thank you everybody, especially in the discord that allowed me to have this opportunity. In einem zweiten, seinen Angaben zufolge letzten Tweet hat der Initiator Rockstars Eingreifen bestätigt, nennt das aber nur als einen Grund für das plötzliche Ende des Projektes.

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Als weiteres nennt er private Gründe: Als 15-jähriges Kind habe er mit Schule und Sport bereits genug zu tun, da müsse er sich nicht von Männern mittleren Alters auf Discord anschreien lassen. , der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Er kann mit einem Klick geladen und auch wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass X-Embeds geladen werden.

Dabei können personen­bezogene Daten an X übermittelt werden. Mehr dazu in der Last post from me. I wanna clear things up. Rockstar taking my server down was only part of the reason.

Like I’ve said before, I’m a 15 year old kid. Managing school and sports is hard enough without having middle aged men yell and complain to you on discord. Goodbye“, also zu keiner Zeit einen Download mit Spieldateien enthalten. Der Entwickler setze im Hintergrund aber allem Anschein nach auf den Leak der Xbox-Version.

Auch private Nutzer hätten das vorerst tun müssen, denn es gibt keinen öffentlich bekannten Weg, über den die Spieldateien von einer Xbox oder PlayStation 5 heruntergeladen werden können. Auch ohne das Projekt Leonida, das vorrangig durch die KI Claude von Anthropic vorangetrieben wurde, gehen die Arbeiten an einem PC-Port von GTA VI weiter. Erste alternative Vorhaben sollen es bereits am Montag bis ins Menü geschafft haben.

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Inzwischen gibt es sogar einen ersten Bericht, dass das Spiel gerendert wird – wenn auch alles andere als fehlerfrei. , der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Er kann mit einem Klick geladen und auch wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass X-Embeds geladen werden.

Dabei können personen­bezogene Daten an X übermittelt werden. Mehr dazu in der… oder ComputerBase Pro bestellenPartner verarbeiten personenbezogene Daten, indem wir mit auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen ein Nutzungsprofil erstellen, um z. B. Anzeigen zu personalisieren.

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