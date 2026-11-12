GTA VI Release: 38 Prozent mehr Urlaub weltweit vor Start

Wenige Tage vor dem Start von Grand Theft Auto VI nehmen Arbeitnehmer weltweit deutlich mehr Urlaub. Die Daten von Remote zeigen extreme Spitzen in Italien und Indien.

Weltweit bereiten sich Gamer auf den offiziellen Start des lange erwarteten Videospiels Grand Theft Auto (GTA) VI vor. Für den 19. November und die Tage danach haben überdurchschnittlich viele Beschäftigte Urlaubsanträge eingereicht. Die Auswertungen zeigen ein klares Bild: Der Anstieg der gewünschten freien Tage ist signifikant und betrifft Arbeitnehmer in vielen Industrieländern gleichermaßen.

Urlaubsanträge steigen deutlich an

Verzeichnet ein weltweites Plus an Urlaubsanträgen von 32 Prozent. Am deutlichsten falle die Veränderung in Italien aus, wo sich fast doppelt so viele Beschäftigte freinähmen wie üblich. Dahinter folgten Indien mit einem Plus von 60 Prozent und Irland mit 57 Prozent. Bei der Remote-Erhebung landete Deutschland allerdings nicht unter den Top Ten mit dem stärksten Anstieg der geplanten Urlaubstage.

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Branchen und Arbeitsmodelle im Fokus

Innerhalb der Unternehmen seien Beschäftigte aus der Finanzabteilung mit einem Plus von 120 Prozent und dem Marketing mit einem Plus von 75 Prozent überdurchschnittlich vertreten. Für den 19. November und die Tage danach hätten überdurchschnittlich viele Beschäftigte Urlaubsanträge eingereicht. Beim Freizeitausgleich für Überstunden belaufe sich das Plus auf 58 Prozent. Viele Arbeitnehmer nähmen sich auch den Donnerstag und Freitag nächster Woche frei. Die Tage vor der GTA VI-Premiere seien dagegen unauffällig.

Finanzielle Erwartungen der Entwickler

Der Vorverkauf von GTA VI sprengt nach Angaben des Unternehmens alle Rekorde. Entwickelt wird es von Rockstar Games, einer Tochter des US-Spieleentwicklers Take-Two. Er hob vor wenigen Tagen sein Umsatzziel für 2026 auf 7,98 bis 8,18 Milliarden Dollar an. Zuvor lag die Prognose zwischen 7,9 und 8,1 Milliarden Dollar. Schätzungen zufolge könnte das US-Unternehmen mit GTA VI allein in der Premierenwoche einen Umsatz von bis zu 5,2 Milliarden Dollar erzielen.

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Technische Infrastruktur prüft Belastung

Seit einigen Tagen können sich Käufer die Software bereits herunterladen und auf ihren Geräten installieren. Dies habe die Abfragen von Nutzern über die Spielekonsolen Sony PlayStation und Microsoft Xbox in die Höhe getrieben, teilte der Internet-Anbieter United Internet auf Anfrage mit. "Im Vergleich zu gewöhnlichen Nächten lag der Anstieg zeitweise bei einem Faktor von etwa zehn."

Langfristiger Erfolg und Marktimpact

Auch rund um die Veröffentlichung am 19. November rechnen wir mit einem erhöhten Traffic-Aufkommen. Eine Überlastung unserer Netzinfrastruktur erwarten wir jedoch nicht - darauf sind wir gut vorbereitet. Die GTA-Reihe gehört mit 230 Millionen verkauften Einheiten zu den erfolgreichsten Videospielen der Geschichte. Darüber hinaus sicherten die Online-Komponenten Take-Two in den vergangenen Jahren kontinuierliche Einnahmen, weil Spieler für bestimmte Funktionen zusätzlich bezahlen müssen.