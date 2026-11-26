Plötzlich wieder gefragt: Ein Song von Carly Rae Jepsen erlebt ein Comeback. Auslöser dafür ist eine Szene in GTA VI.

Hit "Run Away With Me" feiert mehr als zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung ein überraschendes Comeback. Das Lied aus dem Jahr 2015 ist im neuen Videospiel "Grand Theft Auto VI" zu hören und bekommt dadurch mit einem Schlag deutlich mehr Aufmerksamkeit.

In der Mission "Day Release" begleitet der Song eine rasante Szene: Spielfigur Lucia tritt dabei zu einem Jetskirennen an. Wie die vom Fanaccountverbreiteten Zahlen zeigen, machte sich diese prominente Platzierung umgehend bei den täglichen Abrufen bemerkbar. Am 21. November wurde "Run Away With Me" demnach 170.245-mal gestreamt.

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Nur einen Tag später verzeichnete der Titel bereits 273.281 Streams. Vor allem die Mischung aus dem schnellen Jetski-Rennen undeingängigem Popsound macht "Run Away With Me" als Soundtrack für die Mission besonders passend. Inhaltlich dreht sich der Song um zwei Menschen, die lange voneinander getrennt waren und deshalb ihre kurze gemeinsame Zeit besonders intensiv auskosten möchten.mit den Worten: "In dem Song geht es darum, so lange von jemandem getrennt gewesen zu sein und dieses eine gemeinsame Wochenende nutzen zu müssen.