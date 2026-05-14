Guardiola critical of VAR, blames officials for FA Cup losses, warns of focus loss in Premier League title race

Pep Guardiola, the City coach, has been critical of the VAR system and the officials' performance in the FA Cup final, blaming them for the team's losses. He has warned that City must deliver against Crystal Palace to prevent Arsenal from making further progress in the title race.

reagierte damit auch auf die Diskussionen rund um das aberkannte West-Ham-Tor gegen Arsenal am vergangenen Wochenende. Arsenal blieb dadurch im Titelrennen vorne – City steht vor dem Spiel gegen Crystal Palace heute Abend (21 Uhr) weiter unter Druck.

Die Skyblues müssen gewinnen, um den Anschluss an Guardiola (55) sagte: „Wir haben die beiden FA-Cup-Finals verloren, weil die Schiedsrichter ihren Job nicht gemacht haben – sogar der VAR nicht.

“ Noch deutlicher wurde der Spanier danach: „Ich habe seit meiner Ankunft vor langer Zeit nie irgendetwas vertraut. “ Auch das VAR-System selbst sieht Guardiola kritisch. „VAR ist ein Münzwurf“, erklärte der City-Coach. Gleichzeitig machte er aber auch klar, dass seine Mannschaft die Schuld nicht nur bei den Offiziellen suchen dürfe: „Wenn sowas passiert, dann müssen wir besser sein.

“ Besonders pikant: Ausgerechnet Schiedsrichter Stuart Attwell (43) leitet nun das Spiel gegen Crystal Palace. Derselbe Referee hatte bereits das umstrittene FA-Cup-Finale gegen Palace gepfiffen, bei dem City sich durch mehrere Entscheidungen benachteiligt fühlte. Guardiola verwies dabei erneut auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre und erklärte, dass seine Mannschaft sich nicht auf äußere Umstände verlassen dürfe.selbst hatte Guardiola eine klare Botschaft.

„Je weniger sich die Premier League in Entscheidungen einmischt, desto besser ist es für uns alle“, sagte der City-Coach. Seine Mannschaft müsse sich stattdessen komplett auf die eigenen Leistungen konzentrieren. Mit Blick auf den engen Titelkampf warnte Guardiola zudem davor, den Fokus zu verlieren: „Ich habe immer gelernt: Wenn du den Fokus verlierst, befindest du dich in einer gefährlichen Situation.

“ City muss gegen Crystal Palace liefern – sonst könnte Arsenal der Meisterschaft einen weiteren großen Schritt näherkommen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pep Guardiola VAR FA Cup Schiedsrichter Crystal Palace Premier League Focus Loss Title Race

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

11FREUNDE am Morgen: Nimm das, Pep Guardiola!Möchtest du wirklich alle Einträge aus deiner Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Read more »

Man City FA-Cup-Finale 2026 live im TV & Stream: Übertragung, Termin, UhrzeitIm Finale des englischen FA Cups 2025/26 treffen Chelsea und Manchester City aufeinander. Hier erfahren Sie mehr zum Termin und zur Übertragung der Partie.

Read more »

Premier League: ManCity hält Titelkampf spannendDie Guardiola-Elf hat mit Crystal Palace wenig Mühe und verkürzt den Rückstand auf Arsenal.

Read more »

Man City FA-Cup-Finale 2026 live im TV & Stream: Übertragung, Termin, UhrzeitIm Finale des englischen FA Cups 2025/26 treffen Chelsea und Manchester City aufeinander. Hier erfahren Sie mehr zum Termin und zur Übertragung der Partie.

Read more »