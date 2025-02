Guardiola reagiert trotzig auf Kritik

ManCity-Trainer Pep Guardiola hat trotz anhaltender Kritik an seiner Mannschaft auf die Leistungen der letzten Jahre verwiesen. Er betont, dass sein Team 'alle Rekorde in England aufgestellt' habe und wartete auf '100 Punkte' oder 'vier Titel in Folge'.

