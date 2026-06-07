Guardiola verteidigt Barcelona und lobt Flick

Pep Guardiola spricht über seinen Ex-Klub Barcelona, lobt Hansi Flick und betont die Bedeutung der Liga gegenüber der Champions League.

Pep Guardiola hat sich nach seinem Abschied von Manchester City erstmals öffentlich geäußert und dabei eine klare Botschaft an seinen Ex-Klub FC Barcelona gerichtet. Der 55-jährige Trainer besuchte ein soziales Fußballprojekt in seiner Heimatstadt Manresa und spielte kurz mit Kindern.

Dabei lobte er Hansi Flick, den aktuellen Trainer des FC Barcelona, für dessen Arbeit. Guardiola sagte, dass Barcelona in den letzten zwei Jahren außergewöhnlich gespielt habe, nicht nur wegen der Ergebnisse, sondern auch wegen der Art und Weise, wie sie auftreten. Er betonte, dass er ein großer Fan von Hansi sei. Guardiola weiß, wovon er spricht.

Mit Manchester City gewann er sechs Meisterschaften, aber nur einmal die Champions League. Er erklärte, dass die Liga die Konstanz zeige, während in der Champions League alles vom richtigen Zeitpunkt, der Fitness der Spieler und sogar von den Schiedsrichtern abhänge. Sein Appell an Barcelona lautete, dass man nicht alles infrage stellen dürfe, nur weil die Champions League nicht gewonnen wird. Es sei nicht richtig, eine Saison als schlecht zu bezeichnen, nur weil der größte europäische Titel fehle.

Die Liga sei die Basis für den Erfolg. Guardiola äußerte sich auch zu möglichen Transfers. Über Bernardo Silva sagte er, dass dieser in jedes Team passen würde und zu gut sei. Auch Julián Álvarez lobte er als sehr guten Spieler.

Zu seiner eigenen Zukunft wollte sich Guardiola nicht festlegen. Auf die Frage nach einem möglichen Job als Nationaltrainer antwortete er, dass er erst einmal hier sein wolle und selbst noch nicht wisse, was er machen werde. Zehn Jahre lang stand Guardiola für Manchester City an der Seitenlinie. Nach dieser Saison und dem zweiten Platz hinter Arsenal war Schluss.

Klar ist, dass seine Worte weiterhin Gewicht haben, besonders in Barcelona, wo man bei solchen Aussagen genau hinhört. Guardiolas Karriere ist eng mit Barcelona verbunden. Er spielte jahrelang für den Klub und trainierte ihn später zu großen Erfolgen. Seine Ansichten werden daher in Katalonien besonders ernst genommen.

Mit seinem Appell, den Fokus nicht nur auf die Champions League zu legen, sondern auch die nationale Meisterschaft zu würdigen, sendet er ein Signal an die Vereinsführung. In Zeiten, in denen Barcelona sportlich und wirtschaftlich kämpft, könnte diese Botschaft helfen, die Erwartungen zu kalibrieren. Guardiola selbst genießt eine Auszeit nach intensiven Jahren in Manchester, aber die Fußballwelt wird weiterhin auf seine nächsten Schritte achten





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