Gudrun Landgrebe beendet nach 40 Jahren Filmkarriere - Rückblick auf eine Ikone des deutschen Kinos

Die siebenundsechzigjährige Schauspielerin Gudrun Landgrebe zieht sich nach jahrzehntelanger Film- und Fernsehkarriere endgültig zurück. In einem Gespräch mit ihrem Partner Rolf‑René Schneider spricht sie über ihren Durchbruch mit Die flambierte Frau, bedeutende Rollen in Heimat und Rossini und den persönlichen Verlust ihres Mannes. Nun steht das Leben abseits des Rampenlichts im Fokus.

Mit ihrem Durchbruch 1983 im Film Die flambierte Frau wurde Gudrun Landgrebe , damals dreiunddreißig, zur Kultikone des deutschen Kinos. Die Rolle der Eva, die ihrem bürgerlichen Alltag den Rücken kehrt und als moderne Carmen ein selbstbestimmtes Leben beginnt, bescherte ihr nicht nur millionenfaches Publikum, sondern auch die Aufnahme als deutscher Oscar-Beitrag.

In den folgenden Jahrzehnten prägte sie mit Auftritten in Edgar Reitz' Jahrhundertwerk Heimat, dem Kultfilm Rossini von Helmut Dietl und späteren Produktionen wie Die drei ??? - Erbe des Drachen das Bild des deutschen Films. Sie arbeitete an der Seite von Größen wie István Szabó, Klaus Maria Brandauer und Heiner Lauterbach und wurde zu einer der schönsten und beliebtesten Schauspielerinnen ihrer Generation.

Im Frühjahr dieses Jahres hat Landgrebe in einem exklusiven Gespräch mit ihrem langjährigen Partner, Drehbuchautor Rolf‑René Schneider, ihren endgültigen Abschied vom Film verkündet. Sie erklärte, dass sie nicht aus Unzufriedenheit gehe, sondern weil der richtige Zeitpunkt gekommen sei, um neue Wege zu gehen.

"Ich habe mich nicht rar gemacht, ich habe aufgehört, alles ist gut so", sagte sie gelassen. Während viele Kolleginnen und Kollegen noch bis ins hohe Alter nach Rollen suchen, empfindet die 75‑jährige Schauspielerin keine Wehmut, sondern tiefe Dankbarkeit für die Erlebnisse, die ihr Beruf ihr geschenkt habe. Statt Premieren und roten Teppichen stehen nun Freunde, Kulturveranstaltungen, Ballett, Konzerte und sportliche Aktivitäten auf ihrem Zeitplan.

Das Reisen für Dreharbeiten vermisse sie nicht, sie genieße die Ruhe und die Möglichkeit, sich anderen Interessen zu widmen. Privat hat Landgrebe ein bewegtes Kapitel hinter sich. Ihr langjähriger Ehemann, Arzt Dr. Ulrich von Nathusius, verstarb im März nach schwerer Krankheit. Das Paar hatte sich Anfang der achtziger Jahre am Set von Heimat im Hunsrück kennen- und lieben gelernt, heiratete 2001 und hätte im selben Jahr die Silberhochzeit gefeiert.

Auf die Fragen nach seinem Tod reagierte Landgrebe höflich, jedoch ohne weitere Details zu geben. Trotz des Verlustes betont sie, dass ihr Leben heute fernab von Filmsets erfülle sie. Sie besuche regelmäßig Freunde, gehe ins Kino und mache Sport. Der Schlussstrich unter ihre Filmkarriere ist für sie ein Akt des Friedens, nicht des Abschieds von einer Leidenschaft, sondern ein bewusster Schritt in einen neuen Lebensabschnitt, den sie mit Zuversicht und Erinnerung an ihre prägenden Rollen antritt





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