Guéla Doué kehrt bei Bayer Leverkusen zurück nach Verletzungspause

Der neugekaufte Verteidiger Guéla Doué hat bei Bayer Leverkusen das komplette Training wieder aufgenommen. Trainer Carles Martínez hofft auf sein Debüt ab 21. November in der Bundesliga.

Die Verletzungssorgen bei Bayer Leverkusen scheinen sich für Rechtsverteidiger Guéla Doué langsam zu klären. Der 24-jährige WM-Spieler der Elfenbeinküste hat ab dieser Woche das komplette Trainingsprogramm der Werkself wieder aufgenommen. Dies gibt dem Verein erstmals seit seiner Verpflichtung Hoffnung, dass der Spieler kurzfristig einsatzbereit sein wird.

Verzögerter Start in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen

Die Rückkehr des Nationalspielers verlief nicht wie geplant. Trainer Carles Martínez hatte die Rückkehr von Doué ursprünglich für Ende Oktober erwartet, musste jedoch zugeben, dass die Fortschritte langsamer erfolgen als gewünscht. Martínez zeigte sich kürzlich genervt von der Situation, betonte aber gleichzeitig die positive Entwicklung. Die Fans in Leverkusen lernen den neuen Hoffnungsträger noch kaum kennen. Er wurde am 1. September kurz vor Transferschluss für 30 Millionen Euro Ablöse von Racing Straßburg verpflichtet. Als Bruder des Paris-Star Désiré Doué (21) gilt er als kompletter Außenverteidiger mit 1,87 Metern Größe.

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Muskelverletzung blockierte Einsatzzeiten im Bayer-Trikot

Doué bewies seine Fähigkeiten bisher kaum in offiziellen Spielen. Mitte September absolvierte er beim 2:2-Unentschieden in Augsburg lediglich 27 Minuten. Anschließend zog er sich im Abschluss-Training vor dem Europa-League-Spiel gegen Celje (2:0) eine Muskelverletzung in der rechten Wade zu. Trainer Martínez rechnete nach der Diagnose zunächst mit sechs bis sieben Wochen Pause. Jetzt werden es jedoch mindestens zehn Wochen. Die Wadenmuskulatur heilt schlechter als die des Oberschenkels, da sie im Alltag stärker belastet wird. Doué ging daher zunächst an Krücken und zeigte Ungeduld, wie sein Statement Ende September belegte.

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Trainingschef Martínez plant Kaderentscheid für Paderborn

Trotz der verzögerten Genesung meldet sich die Verletzung nun als ausgeheilt. Guéla Doué wird womöglich im Kader für das Spiel gegen Paderborn am 21. November stehen. Ein Startelfeinsatz in der Bundesliga wäre bei bestem Verlauf eine Woche später möglich. In diesem Top-Spiel in Dortmund am 29. November könnte auch Jarell Quansah wieder in der Innenverteidigung auflaufen. Der 23-jährige England-Nationalspieler hatte in der Abwehr rechts mit herausragenden Leistungen geholfen. Saïd El Mala (20) hat sich beim 2:1-Sieg im Derby Köln komplett von der Bildfläche verabschiedet.

Strategische Bedeutung für das Defense-Setup im Profiteam

Die Rückkehr von Doué bietet Trainer Carles Martínez neue taktische Optionen. Seine Schnelligkeit und seine Gefährlichkeit in der Offensive machen ihn zu einem wertvollen Asset. Bayers Defensive profitiert von der zusätzlichen Tiefe. Die Wartezeit für die Fans lohnt sich nun langsam. Der Verein setzt auf seine langfristige Planung, auch wenn die ersten Monate unter der Leitung von Martínez von Enttäuschungen geprägt waren. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob der Neuzugang die hohen Erwartungen erfüllen kann.