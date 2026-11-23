Guéla Doué von Bayer Leverkusen unterstützt seinen Bruder Désiré von PSG nach dessen schwerem Kreuzbandriss. Inspirierende Botschaft des Ivorianers.

Der ivorische Fußballnationalspieler Guéla Doué steht aktuell bei Bayer Leverkusen im Rampenlicht, obwohl er selbst noch auf sein Comeback wartet. Am vergangenen Wochenende musste er mit ansehen, wie sein jüngerer Bruder Désiré Doué bei Paris Saint-Germain schwer verletzt vom Platz getragen wurde. Die emotionale Last dieser doppelten Situation verdeutlicht die enge Verbundenheit der Brüder, die beide im Zentrum des europäischen Fußballs stehen.

Harter Start für Guéla bei Leverkusen

Guéla Doué, der im September letzten Jahres für rund dreißig Millionen Euro zu Bayer Leverkusen kam, erlebte eine zähe Einbindung. Sein Debüt feierte er am zehnten September beim Unentschieden in Augsburg, doch schon kurz danach brach seine sportliche Laufbahn zunächst zusammen. Bei einem Training erlitt der Rechtsverteidiger einen Wadenriss an der rechten Wade, was ihn monatelang von der Bildfläche verschwinden ließ. Diese Erfahrung mit langen Ausfallzeiten prägt seine Sichtweise auf die aktuelle Krise seines Bruders.

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Schwerer Riss im rechten Knie bei PSG

Die aktuelle Tragödie ereignete sich am vergangenen Samstag während der Partie in Nizza, die Paris Saint-Germain mit drei zu zwei gewann. Désiré Doué, der Rechtsaußen des französischen Topklubs, hatte in der dritten Minute des Spielanteils noch die Führung zum Stand von zwei zu eins besorgt. Nur wenige Minuten später, in der vierundvierzigsten Spielminute, musste er aufgrund einer schweren Knieverletzung getragen werden. Die Diagnose lautete auf einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie, eine Verletzung, die zwingend eine operative Behandlung erfordert und die Karriere für mehrere Monate lahmlegt.

Inspirierende Botschaft und religiöser Halt

In einer öffentlichen Botschaft auf der Plattform Instagram richtete Guéla Doué seine Worte direkt an seinen Bruder Désiré. Er erkennt die Verwirrung und den Schmerz an, stellt fest, dass es viele Fragen, aber kaum Antworten gäbe. Mit den Worten, dass der Herr wache über ihn und man einfach dem vorgesehenen Pfad folgen solle, bietet Guéla geistige Stärke. Er zitiert das Johannes-Evangelium, Kapitel dreizehn, Vers sieben, um seinem Bruder Hoffnung auf ein tieferes Verständnis in der Zukunft zu schenken.

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Sportlicher Austausch mit den Gladbachs

Der Bezug zu früheren Begegnungen unterstreicht die familiäre Dimension des Sports. Am ersten Februar zweiundsiebzigtausendendzweihundertsechzehn standen sich die Brüder auf gegnerischen Plätzen gegenüber. Damals trat Guéla Doué für Racing Straßburg an und traf zum Ausgleich zum 1:1, während Désiré Doué für Paris Saint-Germain auflief. Das Spiel endete mit einem Sieg für PSG mit zwei zu eins. Diese historische Partie zeigt, wie sehr sich die Karrieren der beiden Ivorer parallel entwickeln, selbst wenn sie sich aktuell in unterschiedlichen Verletzungssituationen befinden.

Reaktion von Trainer Luis Enrique

Paris Saint-Germain Cheftrainer Luis Enrique, fünfundfünfzig Jahre alt, kommentierte den Vorfall mit der nüchternen Realität des Profisports. Er betonte, dass solche Schicksalsschläge Teil des Lebens auf höchstem Niveau seien. Luis Enrique versicherte der Öffentlichkeit, dass er sich sicher sei, Désiré Doué komme gut von der Operation zurück und werde sogar noch stärker als zuvor aufs Feld zurückkehren. Die nächste Station für den zwanzigjährigen Nationalspieler ist die Genesungsphase, begleitet von der Unterstützung seines Bruders aus Leverkusen.