Guéla Doué von Bayer Leverkusen tröstet seinen Bruder Désiré nach dem schweren Kreuzbandriss. Der PSG-Spieler muss operiert werden.

Am 1. Februar 2026 prallten die Schicksale der Brüder Guéla und Désiré Doué im französischen Profifußball direkt aufeinander. Guéla Doué, heute 24 Jahre alt und als Linksaußen für Bayer Leverkusen aktiv, traf mit seinem Verein Strasbourg auf Désiré und Paris Saint-Germain. Das Spiel endete mit einem 2:1-Sieg für die Hauptstädter, wobei Guéla Doué den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielt hatte. Seitdem verbindet beide eine enge familiäre Bindung, die sich durch eine gemeinsame Herausforderung noch vertieft hat.

Schwere Verletzung für PSG-Profi in Nizza

Désiré Doué musste beim 3:2-Sieg von Paris Saint-Germain in Nizza einen gravierenden sportlichen Rückschlag hinnehmen. Der Rechtsaußen erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie und muss sich daraufhin einer Operation unterziehen. Die Verletzung trat in der 44. Minute des Spiels auf, nachdem Désiré seine Mannschaft zuvor in der 32. Minute mit einem Treffer auf die führende Position gebracht hatte. Letztendlich wurde der 18-jährige Spieler auf einer Trage vom Platz getragen, was das Ende seiner Partiezeit besiegelte.

Also read PSG-Verletzung: Désiré Doué fällt mit rechtem Knie aus

Familiäre Unterstützung durch Guéla Doué

Guéla Doué nutzt seine社交媒体-Präsenz, um seinem Bruder moralische Unterstützung zu spenden. Auf Instagram teilt er Gedanken über die Ungewissheit der Genesung und die Frage, warum gerade jetzt eine solche Verletzung passiert. Er betont jedoch, dass Désiré alle notwendigen Ressourcen besitzt, um aus dieser Situation gestärkt hervorzugehen. Das innere Feuer, das ihn zum Fußball gebracht hat, wird laut Guéla die nötige Kraft liefern, um die schwere Phase zu überstehen und leistungsstärker zurückzukehren.

Historische Kontexte und vergangene Verletzungen

Die Erfahrung von Guéla Doué ist besonders relevant, da er selbst weiß, wie sich eine schwere Knieverletzung anfühlt. Bereits sein Debüt für Bayer Leverkusen am 12. September endete früh, als er sich beim 2:2-Unentschieden in Augsburg im Training an der rechten Wade verletzte. Dieser 30-Millionen-Euro-Zugang von Racing Straßburg kehrte nach über zwei Monaten ins Mannschaftstraining zurück, fehlte aber noch im Kader beim 4:0-Sieg gegen Paderborn. Diese persönlichen Erfahrungen machen die Botschaft des Leverkusener Profis glaubwürdiger und nachvollziehbarer.

Advertisement

Glaube und spirituelle Motivation

Neben der sportlichen Perspektive spielt der Glaube eine zentrale Rolle in der Nachricht von Guéla Doué. Er versichert seinem Bruder, dass er keine Sorgen machen solle, da Gott über ihn wache. Désiré werde einfach dem Weg folgen, der ihm zuvor vorgesehen sei. Um seine Hoffnung zu untermauern, zitiert der Leverkusener aus dem Johannes-Evangelium. Er bezieht sich auf die Verse 13,7, in denen steht, dass man die aktuellen Handlungen zwar noch nicht verstehe, aber später die Bedeutung erkennen würde. Diese spirituelle Stärke soll Désiré in der Rehabilitationsphase begleiten.

Auswirkungen auf Frankreich und Karrieren

Désiré Doué hat bereits 20 A-Länderspiele für Frankreich absolviert, was die Bedeutung seiner Genesung für die Nationalmannschaft unterstreicht. Die Verletzung eines jungen Talents wie ihm hat direkte Auswirkungen auf die Aufstellung und taktischen Planungen seiner Clubs. Während Paris Saint-Germain den Sieg in Nizza feiern konnte, steht nun die medizinische Versorgung und Rehabilitation im Mittelpunkt. Die Zukunft der beiden Brüder in ihren jeweiligen Vereinen Leverkusen und PSG wird nun von ihrer Fähigkeit abhängen, mit diesen Rückschlägen umzugehen und ihre Karriere langfristig aufrechtzuerhalten.