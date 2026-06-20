Guido Cantz trauert um seine Mutter Irmhild Cantz

Guido Cantz hat die Nachricht von dem Tod seiner Mutter Irmhild Cantz geteilt. Er unterbricht seine aktuelle Comedy-Tour 'Komische Zeiten' und sagt seine Auftritte in München und Fürth ab. Viele Prominente und Fans haben sich mit Beileidsbekundungen an Guido Cantz gewandt.

Traurige Nachrichten vom blonden Comedian Guido Cantz : Seine Mutter Irmhild Cantz ist nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 84 Jahren verstorben. Guido Cantz unterbricht seine aktuelle Comedy-Tour ' Komische Zeiten ' und sagt seine Auftritte in München und Fürth ab.

Die nächsten Auftritte sind ab September geplant. Der Entertainer hatte bereits im Februar den Tod seines Vaters Otto Cantz (85) verkraften müssen. Viele Prominente und Fans haben sich mit Beileidsbekundungen an Guido Cantz gewandt, darunter Chris Tall, Marlene Lufen und Alain Frei. Guido Cantz teilte die Nachricht auf Instagram mit und dankte seinen Fans für ihre Unterstützung.

Die Sendung 'Verstehen Sie Spaß?

' wurde elf Jahre lang von Guido Cantz moderiert, bevor er seine Comedy-Tour startete. Guido Cantz ist 54 Jahre alt und muss nun den Tod seiner Mutter verkraften. Seine Trauer ist groß, aber er dankt seinen Fans für ihre Unterstützung. Die Auftritte, die abgesagt wurden, sollen nachgeholt werden, aber die Termine stehen noch nicht fest.

Guido Cantz wird die nächsten Wochen mit seiner Trauer kämpfen müssen, aber er wird nicht allein sein. Viele Menschen haben sich an ihn gewandt und ihm ihre Unterstützung angeboten. Guido Cantz ist ein beliebter Comedian und wird von vielen Fans geschätzt. Seine Comedy-Tour 'Komische Zeiten' ist sehr beliebt und viele Menschen haben sich bereits Tickets gekauft.

Guido Cantz wird die nächsten Wochen mit seiner Trauer kämpfen müssen, aber er wird nicht aufgeben. Er wird weiterhin seine Comedy-Tour fortsetzen und seine Fans unterhalten. Guido Cantz ist ein starkes Herz und wird seine Trauer überwinden. Er wird weiterhin seine Comedy-Tour fortsetzen und seine Fans unterhalten.

Guido Cantz ist ein beliebter Comedian und wird von vielen Fans geschätzt. Seine Comedy-Tour 'Komische Zeiten' ist sehr beliebt und viele Menschen haben sich bereits Tickets gekauft. Guido Cantz wird die nächsten Wochen mit seiner Trauer kämpfen müssen, aber er wird nicht aufgeben. Er wird weiterhin seine Comedy-Tour fortsetzen und seine Fans unterhalten.

Guido Cantz ist ein starkes Herz und wird seine Trauer überwinden. Der Entertainer wird die nächsten Wochen mit seiner Trauer kämpfen müssen, aber er wird nicht allein sein. Viele Menschen haben sich an ihn gewandt und ihm ihre Unterstützung angeboten. Guido Cantz ist ein beliebter Comedian und wird von vielen Fans geschätzt.

Seine Comedy-Tour 'Komische Zeiten' ist sehr beliebt und viele Menschen haben sich bereits Tickets gekauft. Guido Cantz wird die nächsten Wochen mit seiner Trauer kämpfen müssen, aber er wird nicht aufgeben. Er wird weiterhin seine Comedy-Tour fortsetzen und seine Fans unterhalten. Guido Cantz ist ein starkes Herz und wird seine Trauer überwinden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guido Cantz Mutter Trauer Comedy-Tour Komische Zeiten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Staatsanwalt sucht Unterstützung bei Ex-Gegenspielerin nach Tod der MutterDer Tod seiner Mutter in einem Altersheim und der Verdacht der Misshandlung durch die ehemalige Geliebte setzen Staatsanwalt Dirk Brunner unter Druck. Als die Pflegedienstleiterin verschwindet, gerät Brunner selbst unter Tatverdacht. Unterstützung findet er ausgerechnet bei seiner Widersacherin Karin Lossow, die ihn auf dem Gelände eines Wisent-Geheges versteckt. Gemeinsam mit Lossow und Ellen Norgauder untersuchen sie alte Fälle und stoßen auf einen problematischen Mordfall aus Brunner's Vergangenheit. Während Journalisten ihn stalken, vermutet Brunner ein Komplott von früher Verurteilten.

Read more »

Guido Cantz trauert um seine Mutter IrmhildSchwerer Schicksalsschlag!

Read more »

Zweiter Schicksalsschlag: Guido Cantz trauert um seine MutterGuido Cantz muss zwei seiner Soloshows verschieben. Die Mutter des Entertainers ist verstorben. Erst vor vier Monaten musste er Abschied von seinem Vater nehmen.

Read more »

Tour unterbrochen: Guido Cantz trauert um seine Mutter (†84)Nach dem Tod seines Vaters hat Guido Cantz nun seine Mutter verloren. Geplante Tourauftritte werden verschoben.

Read more »