Guild Wars 3 angekündigt: Gemischte Gefühle bei den Fans - Sorgen um Guild Wars 2

ArenaNet hat auf dem Summer Game Fest 2026 offiziell Guild Wars 3 angekündigt. Während viele Fans begeistert sind, gibt es auch Skepsis bezüglich der Zukunft von Guild Wars 2 und der Neuausrichtung der Serie.

Die Ankündigung von Guild Wars 3 war zweifellos einer der größten Momente des Summer Game Fest 2026. ArenaNet enthüllte das Spiel mit einem beeindruckenden Trailer und gab bekannt, dass eine Beta im Herbst 2027 stattfinden wird.

Die Reaktionen der Community reichen von enthusiastischer Vorfreude bis zu besorgter Skepsis. Viele langjährige Fans, die mit Guild Wars 1 aufgewachsen sind und Guild Wars 2 durch die Schule begleitet haben, sehen nun eine neue Ära anbrechen. Ein Spieler namens Martox3560 erinnerte sich in einem Forenbeitrag daran, wie er mit Guild Wars 1 aufgewachsen ist, mit Guild Wars 2 die Schule abgeschlossen hat und nun sein Kind Guild Wars 3 spielen wird.

Solche persönlichen Geschichten zeigen die tiefe Verbundenheit der Community mit der Serie. Gleichzeitig gibt es jedoch auch Bedenken. Einige Spieler befürchten, dass Guild Wars 3 zu actionlastig werden könnte, sowohl im Movement als auch im Combat, und sich deutlich anders spielen wird als der Vorgänger. Ein Kommentator namens pietrja schrieb, dass MMOs sich stark weiterentwickelt haben und er froh ist, dass Guild Wars 3 weiterhin eine Evolution des Genres verspricht.

Dennoch gibt es Stimmen, die die möglichen Änderungen skeptisch sehen. Insbesondere der geplante Release für die PlayStation 5 und die Optik des Trailers sorgen für Unbehagen. Manche Fans empfinden den Look als generisch für Unreal Engine 5-Spiele oder bezeichnen ihn als plastikartig. Ein Nutzer namens Auron230 meinte, dass er mit Guild Wars 2 zufrieden ist und kein Interesse hat, noch einmal von vorne anzufangen.

Diese Meinung wird von vielen geteilt, wie die Antworten auf seinen Kommentar zeigen. Die größte Sorge der Community ist jedoch, dass die Ankündigung von Guild Wars 3 das Ende von Guild Wars 2 einläuten könnte. ArenaNet hat zwar versprochen, das MMORPG weiterzuentwickeln, aber viele Spieler sind skeptisch. Sie befürchten einen langsamen Abstieg in den Wartungsmodus, während die Spieler zu Guild Wars 3 abwandern.

Andere Fans kontern, dass ähnliche negative Reaktionen bereits zur Ankündigung von Guild Wars 2 gab, und dass Innovation notwendig sei. Egal wie die Meinungen sind, eines ist sicher: Heute Abend um 18:00 Uhr deutscher Zeit wird ArenaNet in einem Livestream mehr Details zur Zukunft von Guild Wars 2 bekannt geben. Ein weiterer Stream ist für den 9. Juni geplant.

Die Vorfreude und die Sorge halten sich die Waage, und die Community wartet gespannt auf die Ankündigungen. Welche Emotion überwiegt bei euch? Schreibt uns gerne eure liebsten Momente mit Guild Wars 2 in die Kommentare. Abseits der Ankündigung hat ArenaNet erst kürzlich ein neues Update für Guild Wars 2 veröffentlicht.

MeinMMO-Redakteur Alex durfte die neuen Inhalte vorab sehen und zeigte sich begeistert. Dieses Update beweist, dass das Studio weiterhin in Guild Wars 2 investiert, auch wenn die Entwicklung von Guild Wars 3 bereits läuft. Die Zukunft der Serie bleibt spannend, und die Entscheidungen von ArenaNet werden die Weichen für die nächsten Jahre stellen





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