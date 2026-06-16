Guillermo Ochoa beendet Karriere nach der WM

Der mexikanische Torhüter Guillermo Ochoa hat angekündigt, nach der Weltmeisterschaft seine Karriere zu beenden. Der 40-Jährige sieht seine Karriere eng mit der mexikanischen Nationalmannschaft verbunden und kann sich keinen Vereinsfußball mehr vorstellen.

Während Mexiko im eigenen Land vom großen WM-Märchen träumt, hat einer der bekanntesten Fußball er des Landes bereits eine weitreichende Entscheidung getroffen. Torhüter Guillermo Ochoa (40) hat angekündigt, nach der WM seine Karriere zu beenden.

In einem Interview mit der Fifa im Rahmen der Initiative 'Briefe, die verbinden' machte der langjährige Nationalkeeper deutlich, dass seine Zeit im Fußball eng mit der mexikanischen Nationalmannschaft verknüpft ist.

'Meine Karriere, diese lange Reise, mit einer Weltmeisterschaft in Mexiko zu beenden, ist fantastisch. Die mexikanische Nationalmannschaft war schon immer mein Kompass in meiner Karriere und meinem Leben, sie hat mir Orientierung gegeben.

' Besonders bemerkenswert: Ochoa kann sich nach dem Ende seiner Nationalmannschaftslaufbahn offenbar auch keinen Vereinsfußball mehr vorstellen. 'Ohne die Nationalmannschaft kann ich mir meine Karriere nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie meine Karriere ohne die Nationalmannschaft aussehen würde. Und jetzt, da (meine Zeit bei) der Nationalmannschaft zu Ende geht, sehe ich keinen Sinn mehr im Fußball.

' Mit seiner sechsten WM-Teilnahme hat sich der Torwart bereits einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Neben ihm können nur Lionel Messi (38) und Cristiano Ronaldo (41) sechs Endrunden-Teilnahmen vorweisen. Sein erstes Länderspiel absolvierte der Keeper bereits 2005, seitdem sammelte er 153 Einsätze für Mexiko. In der Rangliste der Rekordnationalspieler seines Landes liegt er damit auf Platz drei.

Bekannt wurde Ochoa bei dem mexikanischen Traditionsklub CF América. Später spielte er unter anderem in Frankreich, Spanien, Belgien, Italien, Portugal und zuletzt auf Zypern bei AEL Limassol. Mit Mexiko gewann er außerdem sechsmal den Gold Cup. Ochoa steht bei dieser WM zwar nicht mehr als Nummer eins zwischen den Pfosten, seine Bedeutung für den mexikanischen Fußball bleibt jedoch unbestritten.

Sollte nach dem Turnier tatsächlich Schluss sein, verabschiedet sich eine der prägenden Torwart-Figuren der vergangenen zwei Jahrzehnte





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