Guillermo Ochoa beendet nach der WM seine Karriere

Mexikos Torhüter-Legende Guillermo Ochoa hat angekündigt, nach der Weltmeisterschaft seine Karriere zu beenden. Der 40-Jährige spricht über die Bedeutung der Nationalmannschaft und blickt auf eine außergewöhnliche Laufbahn zurück.

Während Mexiko im eigenen Land vom großen WM-Märchen träumt, hat einer der bekanntesten Fußball er des Landes bereits eine weitreichende Entscheidung getroffen. Torhüter Guillermo Ochoa (40) will seine außergewöhnliche Karriere nach der laufenden Weltmeisterschaft beenden.

Der 40-Jährige sprach darüber in einem Interview mit der Fifa im Rahmen der Initiative 'Briefe, die verbinden'. Dort machte der langjährige Nationalkeeper deutlich, dass seine Zeit im Fußball eng mit der mexikanischen Nationalmannschaft verknüpft ist.

'Meine Karriere, diese lange Reise, mit einer Weltmeisterschaft in Mexiko zu beenden, ist fantastisch. Die mexikanische Nationalmannschaft war schon immer mein Kompass in meiner Karriere und meinem Leben, sie hat mir Orientierung gegeben', sagte Ochoa. Besonders bemerkenswert: Der Kult-Keeper kann sich nach dem Ende seiner Nationalmannschaftslaufbahn offenbar auch keinen Vereinsfußball mehr vorstellen.

'Ohne die Nationalmannschaft kann ich mir meine Karriere nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie meine Karriere ohne die Nationalmannschaft aussehen würde. Und jetzt, da meine Zeit bei der Nationalmannschaft zu Ende geht, sehe ich keinen Sinn mehr im Fußball', erklärte er. Mit seiner sechsten WM-Teilnahme hat sich der Torwart bereits einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert.

Neben ihm können nur Lionel Messi (38) und Cristiano Ronaldo (41) sechs Endrunden-Teilnahmen vorweisen. Sein erstes Länderspiel absolvierte der Keeper bereits 2005, seitdem sammelte er 153 Einsätze für Mexiko. In der Rangliste der Rekordnationalspieler seines Landes liegt er damit auf Platz drei. Bekannt wurde Ochoa bei dem mexikanischen Traditionsklub CF América.

Später spielte er unter anderem in Frankreich, Spanien, Belgien, Italien, Portugal und zuletzt auf Zypern bei AEL Limassol. Mit Mexiko gewann er außerdem sechsmal den Gold Cup. Ochoa steht bei dieser WM zwar nicht mehr als Nummer eins zwischen den Pfosten, seine Bedeutung für den mexikanischen Fußball bleibt jedoch unbestritten. Sollte nach dem Turnier tatsächlich Schluss sein, verabschiedet sich eine der prägenden Torwart-Figuren der vergangenen zwei Jahrzehnte.

Die Entscheidung Ochoas markiert das Ende einer Ära für den mexikanischen Fußball. Viele Fans und Experten würdigen ihn als eine der größten Torhüter-Legenden Lateinamerikas. Seine Konstanz auf höchstem Niveau, seine spektakulären Paraden und seine Führungsqualitäten haben ihn zu einem Vorbild für junge Spieler gemacht. Ochoa selbst betont, dass er stolz auf das Erreichte sei: 'Ich habe immer mein Bestes gegeben, für mein Land und für die Vereine, denen ich dienen durfte.

Der Fußball hat mir so viel gegeben, und ich bin unendlich dankbar für diese Reise.

' Die Zukunft des 40-Jährigen ist noch ungewiss, aber er hat bereits angedeutet, dass er dem Fußball in anderer Rolle erhalten bleiben möchte. Ob als Trainer, Botschafter oder in der Nachwuchsförderung - die mexikanische Fußballfamilie hofft, dass Ochoa auch weiterhin seine Erfahrung und Leidenschaft einbringt. Die WM 2026 wird für ihn nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein emotionales Finale sein.

Das Stadion in Mexiko-Stadt, das bei der Eröffnungsfeier aus allen Nähten platzen wird, könnte die Bühne für seinen letzten großen Auftritt werden. Die Fans erwarten schon jetzt, dass sie ihren Helden mit einer großen Verabschiedung ehren werden





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Guillermo Ochoa Mexiko Fußball WM 2026 Karriereende

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