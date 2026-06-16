Guillermo Ochoa will nach der WM Karierre beenden - Abschied vom Nationaltorhüter

Guillermo Ochoa, 40, kündigt an nach der Heimweltmeisterschaft seine Laufbahn zu beenden und betont die untrennbare Bindung zur mexikanischen Nationalmannschaft.

Während das Land von einem historischen WM-Traum träumt, hat einer der bekanntesten mexikanischen Fußballakteure bereits einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht. Der 40-jährige Torhüter Guillermo Ochoa hat in einem Interview mit der FIFA im Rahmen der Initiative Briefe die verbinden erklärt, dass er seine außergewöhnliche Laufbahn nach der bevorstehenden Weltmeisterschaft beenden möchte.

Der langjährige Nationaltorhüter betonte, dass seine gesamte Karriere untrennbar mit der mexikanischen Nationalmannschaft verbunden sei. Er beschrieb die Nationalelf als einen Kompass, der ihm seit seinem Debüt im Jahr 2005 Orientierung und Sinn gegeben habe. Für Ochoa ist der Gedanke, die Weltmeisterschaft im eigenen Land zu bespielen, ein fantastisches Kapitel, das er als krönenden Abschluss seiner Laufbahn ansieht. Ochoa machte deutlich, dass er sich nach dem Auslaufen seiner Nationalmannschaftslaufbahn keinen weiteren Vereinseinsatz mehr vorstellen könne.

Ohne die Nationalelf fehlt ihm der Kontext, der seine sportliche Identität geprägt habe, und er sehe keinen Sinn mehr im professionellen Fußball. Diese Aussage unterstreicht die tiefe emotionale Bindung des Spielers an das Trikot seines Landes und wirft einen Schatten auf die Frage, ob er nach dem Turnier überhaupt noch aktiv bleiben wird. Mit seiner sechsten Teilnahme an einer Fußballweltmeisterschaft hat Ochoa einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert - ein Kreis, den nur noch Lionel Messi und Cristiano Ronaldo teilen.

Durch seine 153 Ländereinsätze rangiert er auf dem dritten Platz der Rekordnationalspieler Mexikos. Seine Karriere begann beim Traditionsverein CF América, bevor er Stationen in Frankreich, Spanien, Belgien, Italien, Portugal und zuletzt auf Zypern bei AEL Limassol absolvierte. Neben den internationalen Einsätzen gewann er sechsmal den Gold Cup mit Mexiko. Obwohl er bei der diesjährigen Weltmeisterschaft nicht mehr die Nummer eins zwischen den Pfosten ist, bleibt seine Bedeutung für den mexikanischen Fußball unbestritten.

Sollte nach dem Turnier tatsächlich Schluss sein, verabschiedet sich das Land von einer prägenden Torwartfigur, die über zwei Jahrzehnte das Bild der Nationalmannschaft mitgestaltet hat





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