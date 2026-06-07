Guirassy bleibt im europäischen Spitzenfußball: Aston Villa und Fenerbahce Istanbul beobachten ihn intensiv

Guirassy, der Torjäger von Borussia Dortmund, gilt als begehrtester Stürmer Europas. Aston Villa und Fenerbahce Istanbul beobachten ihn intensiv, während Saudi-Arabien keine Option mehr ist. Die Rahmenbedingungen haben sich verändert und die Klubs müssen umfangreich geprüft und abgestimmt werden.

Guirassy bleibt im europäischen Spitzen fußball : Aston Villa und Fenerbahce Istanbul beobachten die Situation des Torjägers von Borussia Dortmund intensiv. Saudi-Arabien ist keine Option mehr, da die Rahmenbedingungen sich verändert haben.

Die Klubs müssen umfangreich geprüft und abgestimmt werden und investieren nicht mehr in jedem Fall die gleichen Summen wie zuvor. Das Transferfenster in Saudi-Arabien öffnet erst am 22. Juli, während in Europa bereits jetzt Personalplanungen auf Hochtouren laufen. Für Spieler und Vereine ist es oft attraktiv, frühzeitig Klarheit über die Zukunft zu schaffen.

Borussia Dortmunds Verantwortliche betonen, dass sie mit Guirassy planen und nicht die Absicht haben, ihn gehen zu lassen





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