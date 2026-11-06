Guirassy verletzt, Sabitzer fit: BVB gegen Elversberg

Serhou Guirassy fällt gegen Elversberg aus, Marcel Sabitzer kehrt zurück. Max Beier bleibt Nationalmannschaft-Fremdgang. Einblicke ins aktuelle BVB-Aufgebot.

Der Ballspielverein Borussia Dortmund steht vor einem wichtigen Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken aus Elversberg, bei dem Personalentscheidungen eine zentrale Rolle spielen. Stürmer Serhou Guirassy ist nicht verfügbar, während Marcel Sabitzer wieder zur Verfügung steht. Trainer Niko Kovac hat die aktuellen Verletzungs- und Erkrankungssituationen auf einer Pressekonferenz präzise dargelegt, um Klarheit für das kommende Wochenende zu schaffen.

Guirassys Verletzung und Ausfall

Die Situation um Serhou Guirassy ist eindeutig: Der Angreifer fällt für das nächste Spiel des BVB aus. Zuvor war er in der Champions League bei der Partie gegen Betis Sevilla, die mit 2:1 gewonnen wurde, verletzt ausgewechselt worden. Trainer Niko Kovac bestätigte auf der Pressekonferenz, dass Guirassy eine Zerrung erlitten hat. Der 55-jährige Chefcoach erklärte direkt, dass der Spieler nicht am morgigen Tag teilnehmen können wird. Es besteht die starke Wahrscheinlichkeit, dass Guirassy auch nicht mit der Nationalmannschaft reisen wird. Kovac betonte, dass man im Austausch mit dem Verband sei und man hoping, dass der Spieler nach der Länderspielpause wieder einsatzbereit ist. Das genaue Datum seiner Rückkehr bleibt jedoch ungewiss.

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Sabitzers Genesung und Rückkehr

Neben der schlechten Nachricht um Guirassy gibt es eine positive Entwicklung für das Kader. Marcel Sabitzer hat seine Erkrankung erfolgreich überwunden und steht Trainer Niko Kovac nun wieder zur Verfügung. Diese Rückkehr ist für die Offensive des Vereins von großer Bedeutung, da Guirassy weiterhin als der klare Torjäger und erste Stürmer gilt. Die Tatsache, dass Sabitzer fit ist, bietet Kovac die Möglichkeit, taktische Alternativen im Angriff zu nutzen, während Guirassy die Zeit der Länderspielpause nutzen kann, um sich vollständig zu erholen.

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Enttäuschung über Beiers Nichtnominierung

Ein weiteres Thema dominiert die Diskussionen im Verein: Maximilian Beier wurde nicht in den Kader der deutschen Nationalmannschaft nominiert. Der 24-jährige Offensiv-Star bleibt also leer aus. Niko Kovac reagierte auf diese Entwicklung mit Empathie, doch auch mit klarer Erwartungshaltung. Der Trainer betonte, dass es natürlich enttäuschend für Maxi sei, und gab zu, dass er sich ebenfalls gewünscht hätte, dass Beier dabei gewesen wäre. Kovac geht davon aus, dass Beier diese Zurückweisung verkraften wird, daraus lernt und stärker daraus hervorgeht. Er ist überzeugt, dass der Spieler seine Chance bekommen wird.

Prognosen und Perspektiven für den Verein

Für den BVB bedeutet Guirassys Ausfall eine Herausforderung, da er im Angriff die Nummer eins ist. Eine zügige Rückkehr wäre daher sehr gelegen, doch die Länderspielpause bietet nun die Chance für eine vollständige Heilung. Gleichzeitig muss Maximilian Beier nun auf Vereinsebene eine passende Antwort geben. Er muss zeigen, dass er auch ohne Nationalmannschafts-Einsatz auf höchstem Niveau performen kann. Die Kombination aus Guirassys Ausfall, Sabitzers Rückkehr und Beiers Motivation formt das taktische Bild für das kommende Spiel gegen Elversberg, bei dem jede Komponente des Kaders gefordert sein wird.