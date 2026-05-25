Gummersbach jubelt nach Comeback "Gummi" und Rang-Rückgewinnung in Handball-Bundesliga

Gummersbach hat nach dem Ausrutscher der SG Flensburg-Handewitt beim TVB Stuttgart und dem Comeback von "Gummi" den dritten Rang in der Handball-Bundesliga sicher. Julian Köster kehrt nach einer Knie-Operation zum VfL zurück und wechselt im Sommer zum THW Kiel. Der Nationalspieler erzielte zwei Tore.

Nach dem Ausrutscher der SG Flensburg-Handewitt beim TVB Stuttgart (33:37) winkt den Oberbergischen aber jetzt mindestens noch der dritte Rang, der eventuell noch in die Champions League führen könnte.

Bei Gummersbachs 32:22 gegen GWD Minden sorgte nicht nur die Deutlichkeit des Sieges für großen Jubel im Gummersbacher Handball-Tempel. Nach einer Knie-Operation stand Julian Köster (26) erstmals wieder im Gummersbacher Kader. Der Nationalspieler machte zwei Tore, Köster verabschied sich also nun aktiv vom VfL, im Sommer wechselt er zum THW Kiel. Ebenso umjubelt war der Auftritt von "Gummi".

Gummersbachs Känguru-Maskottchen hatte es Mitte Mai schwer erwischt, als es sich bei einem Außeneinsatz den Schwanz an einem heißen Motorrad-Auspuff verbrannte. Die Rückkehr von "Gummi" auf die Platte wurde in der Schwalbe-Arena regelrecht zelebriert. Das Maskottchen schleppte sich an zwei Unterarmgehstützen auf die Platte, der verbrannte Schwanz war mit blauem Verband umhüllt. Motiviert von der tobenden Kulisse schmiss "Gummi" die Gehhilfen beiseite, fortan war bis auf den Schwanz alles wieder wie zuvor.

Zwei Partien stehen für die Gummersbacher noch aus. Am 3. Juni (20 Uhr, live bei Dyn) beim neuen deutschen Meister SC Magdeburg, am letzten Spieltag (7. Juni, 15 Uhr) kommen die Rhein-Neckar Löwen.

Flensburg auf aktuell Rang 3 hat nur noch einen Punkt Vorsprung und die um elf Treffer schlechtere Tordifferenz. Der Ostsee-Klub spielt noch zu Hause gegen den ThSV Eisenach (4. Juni, 19 Uhr) und bei den Füchsen Berlin (7. Juni, 15 Uhr)





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