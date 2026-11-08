Gummienten-Verbot auf Kreuzfahrtschiffen: Reedereien reagierten auf Sicherheitsbedenken

Kreuzfahrtreedereien wie Marella Cruises und Disney Cruise Line bitten um Verzicht auf versteckte Gummienten. Die Aktion soll aus Sicherheitsgründen unterbunden werden.

Die beliebte Tradition des Versteckens von Gummienten auf Kreuzfahrt schiffen stößt zunehmend auf Widerstand seitens der Reedereien. Mehrere Schiffsbetreiber bitten ihre Gäste inzwischen offiziell darum, keine kleinen Plastiktierfiguren mehr an Bord zu verstecken, da diese Aktion bei den Verantwortlichen immer öfter für Ärger sorgt. Die kleinen Plastik-Enten, die einst als charmante Überraschung galten, werden heute zunehmend als störend und problematisch wahrgenommen.

Sicherheitsbedenken der Reedereien

Marella Cruises, einer der prominenten Anbieter, der sich gegen die Praxis stellt, begründet die zunehmenden Einschränkungen mit konkreten Sicherheitsrisiken. Die Crew ist angehalten, die versteckten Gegenstände systematisch zu sammeln und anschließend zu entsorgen, um potenzielle Gefahrenquellen an Bord zu beseitigen. Mit dieser strikten Haltung steht die Reederei nicht allein da. Bereits im Juni hatte auch Disney Cruise Line seine Gäste öffentlich gebeten, auf das Verstecken von Enten zu verzichten, wie Berichte von Cruise Hive bestätigen. Die Verantwortlichen auf den Schiffen fühlen sich durch die unzähligen versteckten Figuren zunehmend unter Druck gesetzt und sehen ihre Operationsicherheit gefährdet.

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Hintergrund der Gummienten-Tradition

Der Ursprung dieser faszinierenden Reise-Tradition geht auf die Idee eines kleinen Mädchens in den späten neunziger Jahren zurück. Seitdem hat sich daraus eine globale Bewegung entwickelt, bei der Fans die Enten mit einer kleinen Notiz versehen, auf der der Name des Besitzers, das aktuelle Datum und das jeweilige Schiff vermerkt sind. Anschließend werden Fotos der versteckten oder gefundenen Enten in sozialen Netzwerken oder der Facebook-Gruppe veröffentlicht. Diese Figuren dürfen von den Findern behalten oder erneut an anderen Orten auf dem Schiff versteckt werden, was eine Art interaktives Spielzeug für Reisende darstellt.

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Reaktion der Community und Kritik

Trotz der offiziellen Appelle an die Gäste wächst die internationale Community rund um das Phänomen weiter an. Die Facebook-Gruppe Cruising Ducks umfasst inzwischen fast 330.000 Mitglieder, die sich regelmäßig darüber austauschen, wo sie die Enten versteckt oder gefunden haben. Für viele Passagiere ist es ein wichtiger Aspekt der Persönlichkeit an Bord, um das Kreuzfahrt-Erlebnis zu bereichern. Die Enten würden die Verantwortlichen auf den Schiffen laut Aussagen der Crew langsam in den Wahnsinn treiben, da die schiere Menge an versteckten Objekten die Reinigung und Inspektion der Kabinen und öffentlichen Bereiche massiv erschwert.

Festgelegte Regeln und Zukunft

Eine wichtige Regel gilt dabei seit Beginn der Bewegung ungeschrieben, aber strikt befolgt: Die Ente darf niemals über Bord geworfen werden. Diese Regel dient dem Schutz der Meeresumwelt und der maritimen Lebensräume, die durch Plastikmüll gefährdet werden. Dennoch haben die Reedereien festgestellt, dass die Sammel- und Entsorgungsprozesse für die Crew mit hohen Arbeitskosten und logistischem Aufwand verbunden sind. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Reedereien diesem Trend folgen werden, um den Ruf und die Sauberkeit ihrer Flotten zu wahren, während die Community weiterhin nach kreativen, aber zulässigen Wegen sucht, die Tradition am Leben zu erhalten.