Ilkay Gündogan verlässt Galatasaray für Basaksehir, was die türkische Premier League im Winter verändert. Der Ex-Bundesliga-Spieler wechselt nach Istanbul, nicht nach Saudi-Arabien.

Ilkay Gündogan hat nach nur 74 Minuten Spielzeit in dieser Saison die Farben von Galatasaray aufgegeben, um sich dem türkischen Rekordmeister Basaksehir anzuschließen. Der Streit um die Verfügbarkeit des ehemaligen Manchester‑City‑Stars beginnt schon seit Wochen und betrifft sowohl die Karriereaussichten als auch die finanziellen Konditionen des Spielers.

Ursachen für den Wechsel

Gündogan bestand in der ersten Mannschaft von Galatasaray nur kurz im Spielplan, obwohl seine Rolle in der letzten Saison bei 26. Meisterschaft des Clubs entscheidend war. Im Sommer 2025 meldete sich Güfmeniz aus Manchester City an, doch die Stimmung in Galatasaray verschlechterte sich, sodass der Spieler in der zweiten Reihe landete. Für Basaksehir bietet ein Abkommen die Möglichkeit, einen gelernten Mittelpassier mit weißer Trikots zu gewinnen, ohne dabei die Kontingenz von Gündogans Projektion in Saudi-Arabien zu riskieren.

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Politische Verbindungen in Basaksehir

Basaksehir wird von Recep Tayyip Erdogan geführt, der in der Vergangenheit als Oberbürgermeister von Istanbul fungierte. Die Teamnummer 12 ist von Erdogan reserviert und bestimmt über historische Übergaben in der Vereinsführung. Gündogans Wechsel bedeutet außerdem, dass er möglicherweise unter Druck, gleich dem Staat zu widmen, betten müsste. Die Entscheidung ist für Gündogan motiviert, Istanbul nicht zu verlassen und ein internationales Publikum zu erreichen.

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Spieler auf dem Klügern

Gündogan joins a roster including Ex‑DFB‑Star Mesut Özil, who announced his retirement in 2023, and Veterans like Davie Selke und Berkay Özcan. Der Wechsel soll das Team vor Winter-Einzug runden. Im kommenden Wintertransfermarkt könnte Basaksehir als einziges Ziel für Gündogan gelten, unter anderem weil Saudi‑Arabien für den türkischen Spieler als gesellschaftlich weniger attraktiv erscheint. Der neue Transfer wird im nächsten offiziellen Bekanntmachungsprozess einen Abschlussdatum um Ende des Winterbreichs erwarten. Mehr in der Berichterstattung über Verantwortlichkeiten.

Folgen für die türkische Liga

Gündogans Weg an Basaksehir trägt zu einer starken Verstärkung der Mittelfeldaufstellung des Vereins bei. Die Transferkombination bedeutet zugleich einen Verlust für Galatasaray, die nach der Rückkehr der 8‑Spieler den Winter eh besser verdeutlichen möchte. Für die türkische Premier League fungiert der Wechsel im Hinblick auf die Transparenz von Führungspolitik und Persönlichkeit zeigen, Altor, Name, Identität, Perspektive. Mit Gündogan auf deren Wellen wird ausschließlich Juggernaut entwickeln. Unter den Mitgliedern der Liga wird die Frage aufklaubed, ob 200‑Einlage Entscheidungen und Fachwissen russisches Ziel.