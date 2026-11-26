Zweiundzwanzig Grüne Abgeordnete fordern das Nordische Modell. Es soll den Sexkauf unter Strafe stellen. Der Bundestag diskutiert darüber. Familienministerin Prien sieht einen Mittelweg.

Von den Reihen der Bundestagsfraktion der Grünen geht ein deutlicher politischer Impuls aus, der auf die Einführung des sogenannten Nordischen Modells in Deutschland abzielt. Dieses Modell sieht ein umfassendes Verbot des Sexkaufs vor und richtet den Fokus nicht auf die Bestrafung der betroffenen Frauen, sondern auf die Nachfrageseite. Ein entsprechendes Positionspapier, das vorliegt, betont, dass eine Gesellschaft, die echte Gleichstellung anstrebt, das Verhalten von Männern, die den Körper von Frauen kaufen, nicht länger hinnehmen dürfe. Es wird argumentiert, dass die Akzeptanz eines käuflichen Sexualmarktes das Frauenbild in der Gesamtgesellschaft nachhaltig und negativ prägt.

Papier der Grünen für Verbot des Sexkaufs

Das Papier wurde von sechs aktuellen Abgeordneten der grünen Bundestagsfraktion unterzeichnet: Katrin Göring-Eckardt, Sebastian Schäfer, Tarek Al-Wazir, Lisa Badum, Corinna Rüffer und Janosch Dahmen. Hinzu kommen frühere Abgeordnete wie Beate Müller-Gemmeke und Sylvia Kotting-Uhl, die das Vorhaben ebenfalls unterstützen. Zusätzlich unterzeichnen derzeitige Landtagsabgeordnete sowie Winfried Hermann, der ehemalige Verkehrsminister in Baden-Württemberg, die Forderungen. Insgesamt haben sich 24 Personen zu den im Dokument dargelegten Positionen bekannt. Die Initiatoren vertreten die Ansicht, dass Prostitution kein neutraler Markt ist, sondern ein Machtverhältnis darstellt, das durch eine Prostitutionspolitik überwunden werden muss, die den Schutz der Frauen in den Vordergrund stellt.

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Gründe für Kritik am Prostitutionsmarkt

Beate Müller-Gemmeke, die als Initiatorin des Papiers gilt, argumentiert gegenüber dem Tagesspiegel, dass es keinen Widerspruch zur Gleichberechtigung geben kann, wenn gleichzeitig akzeptiert wird, dass Männer den Körper von Frauen erwerben können. Sie führt aus, dass man nicht glaubwürdig über die Würde von Frauen sprechen könne, während diese Würde käuflich sei. Der aktuelle Prostitutionsmarkt sei stark von Faktoren wie Armut, Migration und Abhängigkeitsverhältnissen geprägt. Gewalt, Ausbeutung sowie schwere körperliche und psychische Schäden seien dokumentierte Risiken, die von der aktuellen Gesetzeslage nicht ausreichend adressiert würden.

Diverse Positionen innerhalb der Parteien

Innerhalb der Grünen wie auch in anderen politischen Lagern gibt es differenzierte Stimmen zu diesem komplexen Thema. Während die eine Gruppe das Verbot des Sexkaufs befürwortet, hat eine andere Fraktion aus zehn Bundestagsabgeordneten am Mittwoch ein weiteres Papier veröffentlicht. Dieses unterzeichnet von Parteivorsitzender Franziska Brantner und Fraktionschefin Britta Haßelmann fordert zwar mehr Schutz für Prostituierte, sieht jedoch in einem generellen Verbot des Sexkaufs keine geeignete Lösung. Diese Gruppe argumentiert, dass ein solches Verbot das Problem nicht effektiv lösen könne, was zeigt, dass die Debatte innerhalb des politischen Spektrums noch nicht abgeschlossen ist.

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Regierungskommission schlägt Mittelweg vor

Neben den parteiinternen Debatten hat eine Expertenkommission der schwarz-roten Bundesregierung ihren lang erwarteten Bericht vorgelegt. Die Fachleute schlagen insgesamt 51 Maßnahmen vor, um den Schutz von Prostituierten zu verbessern. Ein Kernpunkt ist, dass Sex gegen Geld künftig nur noch für offiziell registrierte Prostituierte legal sein soll. Verstöße gegen diese Registrierungspflicht sollten für Freier strafbar werden. Zudem wird empfohlen, die Erlaubnis zur Prostitution auf Personen ab 21 Jahren zu beschränken.

Regulierung und Zustimmung der Bundesregierung

Die Expertenkommission fordert zudem eine strenge Regulierung von Straßenprostitution und der Vermittlung über Online-Plattformen. Familienministerin Karin Prien von der CDU hat ihre Unterstützung für diesen von der Kommission vorgeschlagenen Mittelweg bekundet. Sie erklärte, sie werde sich aktiv dafür einsetzen, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der Prostitution nur dort erlaubt, wo der Schutz für die Betroffenen tatsächlich gewährt wird. Der Bundestag soll das Thema fraktionsoffen diskutieren und als Gewissensentscheidung neu entscheiden, wobei die Grünen spezifische Forderungen nach Entkriminalisierung, psychosozialer Unterstützung und Prävention einbringen.