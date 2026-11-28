Während viele Google Maps nur zur Navigation nutzen, schlummern darin mächtige Funktionen, mit denen ihr bei jeder Fahrt Geld sparen könnt. Wir...

Während viele Google Maps nur zur Navigation nutzen, schlummern darin mächtige Funktionen, mit denen ihr bei jeder Fahrt Geld sparen könnt. Wir zeigen euch, wie ihr die App einsetzt, um die günstigsten Spritpreise entlang eurer Route zu finden und euren Verbrauch deutlich zu senken.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. und Diesel direkt auf der Karte an. Ihr müsst also nicht auf externe Apps ausweichen.

Advertisement

Advertisement

So findet ihr die günstigste Tankstelle in wenigen Schritten:Damit könnt ihr auf einen Blick entscheiden, wo sich der nächste Stopp wirklich lohnt.bereitgestellt und durch Nutzer-Meldungen ergänzt werden. Dennoch kann es Abweichungen geben.