Günstige Aktien mit Value-ETFs: Drei Fonds mit KGV von 8 und hohen Dividenden

Erfahren Sie, wie Sie mit Value-ETFs in unterbewertete Unternehmen investieren können. Drei ETFs mit KGVs von bis zu 8 und Dividendenrenditen von bis zu 5 Prozent werden vorgestellt.

Viele Anleger schauen derzeit besorgt auf den MSCI World, der mit einem Index- KGV von 19,7 und einer Dividendenrendite von nur 1,6 Prozent als teuer gilt.

Doch es gibt eine Alternative: Value-ETFs, die gezielt in unterbewertete Unternehmen investieren. Diese Strategie basiert auf der wissenschaftlich belegten Faktorprämie, die eine Outperformance gegenüber dem breiten Markt ermöglicht. Im Folgenden stellen wir drei ETFs vor, die mit einem KGV von bis zu 8 und Dividendenrenditen von bis zu 5 Prozent besonders attraktiv für wertorientierte Anleger sind. Der erste ETF ist der Amundi MSCI EMU Value Factor (WKN: LYX0W4), der auf günstig bewertete Unternehmen aus der Eurozone setzt.

Mit 142 Werten im Portfolio und einer TER von 0,4 Prozent bietet er eine Dividendenrendite von 4,9 Prozent bei einem Index-KGV von 11. Für Anleger, die global streuen möchten, empfiehlt sich der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (WKN: A12ATG), der in 390 unterbewertete Unternehmen aus Industrieländern investiert. Bei einer TER von nur 0,25 Prozent liegt das KGV deutlich unter dem des MSCI World, während die Dividendenrendite höher ausfällt.

Wer besonders günstige Aktien sucht, sollte den iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF (WKN: A2JJAQ) in Betracht ziehen. Dieser Fonds konzentriert sich auf Schwellenländer und weist ein Index-KGV von lediglich 8 auf. Die genannten ETFs zeigen, dass Value-Investing auch mit kostengünstigen Indexfonds umsetzbar ist. Wichtig ist jedoch, die Risiken zu beachten: Value-Aktien können in bestimmten Marktphasen hinter Wachstumswerten zurückbleiben.

Dennoch bieten sie langfristig eine interessante Möglichkeit, von der Faktorprämie zu profitieren. Anleger sollten ihre Entscheidung auf Basis ihrer persönlichen Risikotoleranz und Anlagestrategie treffen. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Börsenmedien AG den zugrundeliegenden Index entwickelt hat und vom Emittenten eine Vergütung erhält. Trotz dieser Kooperation basiert die Darstellung auf unabhängigen Marktdaten





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