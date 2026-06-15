Günstige Angebote für die dritte Staffel von "House of the Dragon" bei WOW

Der Streamingdienst WOW bietet derzeit Sonderangebote für Kunden, die die dritte Staffel von "House of the Dragon" sehen möchten. Einige Abos kosten deutlich weniger als üblich, und das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

Wer die dritte Staffel von "House of the Dragon" sehen möchte, kann jetzt deutlich günstiger bei WOW einsteigen. Zum Start der neuen Folgen hat der Streaming dienst eine zeitlich begrenzte Rabattaktion aufgelegt.

Einige Abos kosten dadurch nur einen Bruchteil des regulären Preises. Wer zugreifen möchte, muss allerdings schnell sein: Die Sonderpreise gelten nur für wenige Wochen. Mit der Rückkehr des "Game of Thrones"-Ablegers startet WOW eine neue Werbeoffensive. Seit dem heutigen 15.

Juni können Kunden ausgewählte Abonnements zu reduzierten Konditionen buchen. Die Aktion endet am 9. Juli 2026. Besonders günstig wird dabei das Paket "WOW Filme & Serien".

Im Rahmen der Kampagne sinkt der Preis auf 2,98 Euro pro Monat. Voraussetzung ist der Abschluss eines Vertrags mit zwölf Monaten Laufzeit. Nicht nur Serien- und Filmfans profitieren von der Aktion. Auch das umfangreichste Paket des Anbieters wurde in die Rabatt-Offensive aufgenommen.

Das Abo "Alles von WOW" gibt es während des Aktionszeitraums bereits ab 32,97 Euro monatlich. Wie beim günstigeren Angebot ist auch hier ein Zwölf-Monatsvertrag erforderlich. Die vergünstigten Konditionen gelten ebenfalls bis einschließlich 9. Juli.

Für Zuschauer, die die dritte Staffel von "House of the Dragon" verfolgen möchten, bietet sich damit eine günstige Gelegenheit zum Einstieg. Nach Ablauf der Aktion gelten wieder die regulären Preise





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