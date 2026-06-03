Günstige E-Autos: Die besten elektrischen Kleinwagen für den urbanen Alltag

Entdecken Sie die besten günstigen E-Autos für den urbanen Alltag. Wir haben eine Auswahl der besten elektrischen Kleinwagen zusammengestellt, die ideal für kurze Strecken und den urbanen Alltag sind. Von den günstigsten E-Autos bis hin zu den besten Kleinwagen für den Alltagsgebrauch, finden Sie hier die richtige Wahl für Ihren Bedarf.

Die E-Auto -Förderung soll den Absatz umweltfreundlicher Mobilität beflügeln. Wer die nötigen Voraussetzungen erfüllt, kann damit die Anschaffung eines E-Auto s günstiger machen. Aber halt, die sind ja ohnehin alle zu teuer - Förderung hin oder her, wie soll ich mir das leisten?

Das mag oft noch zutreffen, natürlich besonders für die größeren Autos. Aber wir blicken ans untere Ende des Modellangebots auf die elektrischen Kleinwagen. Mit der Hilfe und den persönlichen Eindrücken von Jens Dralle, Ressortleiter Test und Technik bei der Zeitschrift Auto, Motor und Sport, und Constantin Hack vom Auto Club Europa (ACE) haben wir hier eine Auswahl zusammengestellt. Der Dacia Spring ist als eines der günstigsten E-Autos am Markt ein Preisknaller.

Mit rund 3,70 Meter Länge ist er wendig und ideal für kurze Strecken. Je nach Version leistet er 70 bis 100 PS und erreicht etwa 125 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die 24,3-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 225 kombinierte Normreichweite (WLTP) und kann mit 40 kW DC-Schnellladen. Das ist ein günstiges E-Fahrzeug für die Stadt, aber kein vollwertiges Auto, schränkt Jens Dralle ein.

Auch Constantin Hack hält den Dacia Spring eher für ein kompromissbehaftetes Stadtfahrzeug, unter anderem wegen seines schlechten Abschneidens im Euro NCAP-Crashtest vor einigen Jahren. Dafür holte ein Spring volle fünf Sterne beim Green NCAP - diese Initiative von Euro NCAP bewertet die Umweltfreundlichkeit von Autos.

Allerdings bleiben Reichweite und Ladegeschwindigkeiten auch nach einer Überarbeitung fürs Modelljahr 2026 vergleichsweise gering. Oder anders: ein idealer Zweit- oder eben Stadtwagen. Bei rund 3,83 Meter Länge bleibt der Hyundai Inster wendig, bietet Platz für vier Personen und bis zu 351 Liter Kofferraumvolumen. Je nach Version leistet er 97 bis 115 PS, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei bis zu 150 km/h.

Zwei Akkugrößen mit 42 oder 49 kWh ermöglichen eine Reichweite von bis zu 370 Kilometer (WLTP). An der Schnellladesäule lädt er mit bis zu rund 85 kW DC. Der Inster fährt sich solide, bietet viel Platz und ist günstig zu haben, sagt Jens Dralle. Dazu kommen nette Features wie vollständig umklappbare Vordersitze.

Dank seiner Reichweite und Schnelllademöglichkeit lässt sich der Inster als vollwertiges Alltagsauto und Erstwagen nutzen - natürlich trotzdem mit Abzügen auf der Langstrecke, sagt Constantin Hack. Mit dem C3 verkauft Citroën einen Kleinwagen, der Komfort und einfache Bedienung in den Vordergrund stellt. Mit rund 4,02 Meter Länge bietet er Platz und etwa 310 Liter Kofferraumvolumen. Das E-Modell leistet 113 PS, kommt mit der 30- oder 44-kWh-Batterie auf rund 320 Kilometer Reichweite (WLTP) und kann bis zu 100 kW DC laden.

Der C3 auf der neuen Stellantis-Plattform kostet wenig, bietet verhältnismäßig viel Platz und fährt sich modern. Doch die Basisvariante kann nicht schnellladen, sagt Constantin Hack. 500e 95 bis 118 PS und erreicht bis zu 150 km/h. Die Batterie mit 23,8 oder 42 kWh ermöglicht etwa 190 bis 320 km Reichweite (WLTP). Schnellladen ist mit bis zu 50 bis 85 kW DC möglich.

Mit 3,63 Meter Länge ist er sehr wendig und ideal für den urbanen Alltag. Der 500e basiert auf einer alten Stellantis-Plattform, bietet in der Einstiegsvariante nur eine geringe Reichweite und überzeugt auch nicht beim Schnellladen, sagt Hack. Die Einstiegsvariante kann trotzdem eine gute Wahl für Singles ohne platzraubendes Hobby oder als reiner Zweitwagen sein. Grande Panda bis zu ca. 412 Liter Kofferraumvolumen.

Die aktuelle Motorisierung leistet 113 PS und kann den Panda auf bis zu 132 km/h beschleunigen. Die 44-kWh-Batterie reicht für rund 320 Kilometer (WLTP). 5 E-Tech, bietet Platz für fünf Personen und 326 Liter Kofferraumvolumen. Je nach Version leistet er 122 bis 150 PS und fährt bis zu 150 km/h schnell. Zwei Akkugrößen stehen zur Wahl (40 oder 52 kWh) mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 410 Kilometer.

Schnellladen gelingt mit bis zu 100 kW DC. Ein fahraktives Auto in schickem Retro-Look, das auch noch schnellladen kann, sagt Jens Dralle. Für Constantin Hack überzeugt der R5 als Allrounder durch seine Alltagstauglichkeit und ausgereifte Technik. Wer aber mehr Platz im Fond und Kofferraum benötigt, greift zum R4, sagt er.

Twingo E-Tech elektrisch die Basis, ist aber kürzer. Mit rund 3,79 Meter Länge bietet er Platz für vier Personen und ist ideal für enge Innenstädte. Er leistet 82 PS, fährt bis zu 130 km/h und schafft mit seiner 27,5-kWh-Batterie etwa 260 Kilometer Reichweite (WLTP). Geladen wird mit bis zu 11 kW AC oder 50 kW DC.

Für Kurzstrecken in der Stadt reicht der Twingo, auch wenn dieser ebenfalls nur langsam schnelllädt. Die Basis ist zwar voll digital, trotzdem sehr spartanisch ausgestattet, sagt Constantin Hack. Verbindet kompaktes Format mit Elektrotechnik. Mit etwa 4,06 Meter Länge bietet er Platz für fünf Personen und 267 Liter Kofferraumvolume





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