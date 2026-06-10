Günstige Reiseleistungen mit der American Express Kreditkarte

Mit der American Express Kreditkarte können Reisende ihre Urlaube günstiger gestalten. Durch die Mitgliedschaft im Membership Rewards Programm können Punkte gesammelt werden, die in Meilen und Hotelpunkte verschiedener Partnerprogramme umgewandelt werden können.

Mit der American Express Kreditkarte können Reisende ihre Urlaube günstiger gestalten. Durch die Mitgliedschaft im Membership Rewards Programm können Punkte gesammelt werden, die in Meilen und Hotelpunkte verschiedener Partnerprogramme umgewandelt werden können.

American Express kooperiert mit verschiedenen Unternehmen wie FlyingBlue, British Airways Executive Club, Emirates Skywards, Singapore Airlines KrisFlyer, Hilton Honors und Marriott Bonvoy. Neukunden erhalten einen Startbonus in Höhe von 85.000 Punkten, wenn sie einen Mindestumsatz von 10.000 Euro innerhalb von sechs Monaten nach Kartenerhalt erreichen. Diese Punkte können dann in verschiedene Vielflieger- und Hotelprogramme transferiert werden. Die gesammelten Punkte können für Prämienflüge und Hotelübernachtungen eingesetzt werden.

Der große Vorteil ist, dass Karteninhaber flexibel entscheiden können, welches der zehn Vielfliegerprogramme sie für ihre Reise nutzen möchten. Der Gegenwert der gesammelten Punkte hängt von Faktoren wie Verfügbarkeit, Reisezeitraum und Anbieter ab. Beispiele zeigen, dass sich bereits mit dem Startbonus Prämien wie ein Flug ins Ausland oder eine Übernachtung im Luxushotel buchen lassen. Die meisten Anbieter erlauben eine Kombination aus Punkten und regulärer Zahlung, um auch höherwertige Reiseleistungen buchen zu können.

Mit der American Express Kreditkarte können Reisende ihre Reiseleistungen günstiger gestalten und können mit dem Guthaben über das American-Express-Reiseportal für Flüge, Hotels oder Mietwagen eingesetzt werden





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