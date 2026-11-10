Günstige Sonnenziele im November: Kanaren, Rom und Gardasee vorn

HomeToGo zeigt die günstigsten Sonnenziele im November: Kanaren, Rom und Gardasee bieten Unterkünfte mit milden Temperaturen zu moderaten Nachtpreisen.

Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit suchen Urlauber in Deutschland nach Sonnenzielen, die sich schnell erreichen lassen. Die Ferienhaus-Suchplattform HomeToGo hat für BILD mehrere Millionen Datenpunkte ausgewertet, um die gefragtesten Reiseziele für den November zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigen, wie im Spätherbst gereist wird und mit welchen Nachtpreisen an den beliebtesten Orten zu rechnen ist.

Laut der Auswertung steht für Kurzentschlossene an allen Zielorten weiterhin eine vielfältige Auswahl passender Unterkünfte zur Verfügung. Die Tage werden kürzer und kälter, und das Schmuddelwetter bleibt nach Angaben von BILD für die nächsten Monate. Das Ranking basiert auf Durchschnittspreisen pro Nacht und Unterkunft.

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Kanarische Inseln führen das November-Ranking an

Die Kanarischen Inseln sind laut HomeToGo die unangefochtenen Sonnen-Favoriten für alle, die im November verlässlich Wärme suchen. La Gomera liegt mit durchschnittlich 98 Euro pro Nacht klar an der Spitze der Preisliste.

La Gomera gilt als Geheimtipp für preisbewusste Sonnenanbeter, denn auf kleineren Inseln lässt sich die Sonne besonders günstig genießen. Mit 102 Euro pro Nacht folgt La Palma, das ebenfalls zu dieser Gruppe gehört.

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Knapp aus den Top 10 gefallen ist Mallorca. Auf Rang 11 taucht die Lieblingsinsel der Deutschen mit durchschnittlich 145 Euro pro Nacht auf.

Rom und Gardasee als günstige Alternativen

Rom bietet im November laut HomeToGo Sonnenstunden und verhältnismäßig günstige Preise, Unterkünfte gibt es dort ab 135 Euro pro Nacht. Herbst ist damit auch eine Zeit für Städtereisen.

Der Gardasee belegt Rang 10 der Auswertung. Weil oft kein Flug nötig ist, gilt er zusammen mit Unterkunft und Lebenshaltungskosten wohl als günstigste Variante unter den genannten Zielen.

Wer zu kleineren Seen der Region ausweicht, etwa dem Ledrosee in der Region Garda Trentino, findet laut HomeToGo einen echten November-Geheimtipp. Der Ledrosee gilt als unbekanntere Alternative zum Gardasee.

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Garda Trentino bietet Ruhe und milde Temperaturen

Im November kehrt laut Silvio Rigatti, Präsident von Garda Dolomiti Spa, in Garda Trentino eine wohltuende Ruhe ein. Dank des Einflusses des Gardasees bleiben die Temperaturen angenehm mild.

Rigatti verweist gegenüber BILD darauf, dass die Temperaturen insbesondere im Vergleich zu anderen Alpenregionen mild bleiben. Als Gründe für einen Aufenthalt nennt er gelebte Traditionen, regionale Köstlichkeiten und beeindruckende Natur.

Auch Wanderungen, Gravelbike-Touren und Rennradausflüge seien in dieser Jahreszeit bestens geeignet, so Rigatti. Die abwechslungsreiche Landschaft lasse sich im eigenen Tempo erkunden.

HomeToGo verweist zudem auf das Ferienhaus als Unterkunftsform. Es biete die richtige Balance aus Entspannung, Flexibilität und Privatsphäre, und das Preis-Leistungs-Verhältnis in der Nebensaison mache selbst Premium-Unterkünfte für viele Budgets erschwinglich.