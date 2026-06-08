Günstiger OLED-Gaming-Monitor: Acer Predator X27U W3 mit QD-OLED und 240 Hz zum Tiefstpreis

Der Acer Predator X27U W3 Gaming-Monitor mit QD-OLED-Panel, WQHD-Auflösung und 240 Hz ist aktuell stark reduziert erhältlich. Das Gerät überzeugt mit perfektem Schwarz, kurzen Reaktionszeiten und kräftigen Farben und eignet sich ideal für schnelle Spiele. Ein Überblick über Technik, Ausstattung und den aktuellen Deal.

Moderne Gaming-Monitor e nutzen oft ein QD-OLED -Panel, das statt weißem OLED-Licht mit Farbfiltern blaue OLEDs kombiniert mit Quantum Dots für Rot und Grün einsetzt. Dadurch erscheinen Farben kräftiger, der Farbraum ist größer und helle, gesättigte Farben bleiben besser erhalten.

Auch Acer setzt bei seinem neuen Predator X27U W3 auf diese QD-OLED-Technologie. Der PC-Bildschirm kam erst vor zwei Monaten zum Kampfpreis von 499 Euro auf den deutschen Markt. PC Guide hat den im April 2026 veröffentlichten Acer Predator X27U W3 getestet und mit 4,5 von 5 Sternen bewertet. Zum derzeitigen Sonderpreis ist das Gerät umso spannender, da Acer auf ein QD-OLED-Panel mit WQHD-Auflösung und 240 Hz - 280 Hz bei Overclocking - setzt.

Das Display spielt genau die Stärken aus, die schnelle Shooter und Rennspiele sichtbar aufwerten: perfektes Schwarz, extrem kurze Reaktionszeiten und sehr kräftige Farben. Gegenüber klassischen LCDs bedeutet das einen massiven Sprung bei Kontrast, Bewegungsschärfe und Pixelreaktion. AMD FreeSync Premium Pro hilft gegen Tearing und Stottern, während die HDR-Unterstützung in Kombination mit dem OLED-typisch perfekten Schwarz für deutlich mehr Bildtiefe sorgen kann.

Die Display-Größe bewegt sich mit 26,5 Zoll zwar im Einsteigerbereich, aber für unter 340 Euro kann man natürlich keinen 32-Zoll-OLED erwarten. Gegenüber teureren Modellen spart Acer auch bei der Ausstattung: Zwei HDMI-2.1-Ports, ein DisplayPort-1.4-Anschluss, einfache 2-Watt-Stereo-Lautsprecher und VESA-Aufnahme sind zwar an Bord, aber USB-C mit Power Delivery, ein USB-Hub, KVM-Switch oder echter Docking-Komfort fehlen. Bei seiner Veröffentlichung im April 2026 gehörte der Acer Predator X27U W3 mit 499 Euro (UVP) schon zu den günstigeren OLED-Gaming-Monitoren.

Jetzt zahlt man nur noch 335,30 Euro. Der Geizhals-Preisvergleich zeigt, dass man den PC-Bildschirm noch nie zuvor günstiger online bestellen konnte. Es handelt sich also um einen sehr guten Deal, derzeit nur für myMediaMarkt-Kunden und nur noch heute, den 08. Juni 2026.

Amazon gibt dagegen an, dass das dortige Sonderangebot bis zum 21. Juni läuft. Sollte Ihnen der Monitor trotz des hohen Rabatts noch zu teuer sein, können Sie den PCGH-Preis-Radar nutzen: Tragen Sie Ihren Wunschpreis ein und Sie werden informiert, sobald dieser Preis erreicht oder unterschritten wird.

Im Vergleich mit anderen Modellen wie dem ASUS TUF Gaming VG27AQL5A, dem AOC CQ32G4VE, dem Gigabyte MO27Q2A oder dem LG Ultragear 32GX850A-B zeigt sich, dass der Acer Predator X27U W3 mit seiner QD-OLED-Technologie, WQHD-Auflösung und hohen Bildwiederholrate von bis zu 280 Hz eine attraktive Kombination bietet. Wichtiger Hinweis: Preise und Verfügbarkeit wurden vor der Veröffentlichung gewissenhaft geprüft, können sich aber kurzfristig ändern. Verbindlich sind die Angaben beim jeweiligen Anbieter





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Gaming-Monitor QD-OLED Acer Predator WQHD 240Hz Angebot Preisvergleich HDR Freesync Premium Pro

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