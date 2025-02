Günstiges Balkonkraftwerk: 1147 Euro für Solarstrom mit Anker Speicher

Kleines Kraftwerk bietet ein solares Angebot mit bifazialen Modulen und Anker Solarspeicher für 1147 Euro an.

Einfacher geht kaum, günstiger auch nicht: Mit diesem Angebot unterbietet der Solar-Anbieter Kleines Kraftwerk sogar Black Friday-Preise. Rüsten Sie jetzt auf Solarenergie um – mit leistungsstarken bifazialen Modulen und dem Anker Marken-Solarspeicher für insgesamt nur 1147 Euro. Der Versand ist für Sie inklusive.

Der Anker Solix Solarbank 2 Pro E1600 und der leistungsstarke Solarspeicher geben Ihnen die Möglichkeit, den maximalen Ertrag zu erreichen und clever einzusparen – so nutzen Sie Ihre produzierte Energie genau dann, wenn Sie sie brauchen. Ohne einen Solarspeicher würde ein Großteil Ihrer gewonnen Energie verloren gehen. 1x Anker Pro 2 mit integriertem Wechselrichter und „Blackoutfunktion“ speichert den produzierten Strom und stellt ihn bei Bedarf bereit, was besonders in den Abendstunden oder an bewölkten Tagen von Vorteil ist. Ohne solch einen Speicher könnte ein durchschnittliches Einfamilienhaus, während der Rest ungenutzt ins Netz eingespeist würde. Ein Energiespeicher verhindert dies, indem er überschüssige Energie für später zur Verfügung stellt, wenn diese benötigt wird, beispielsweise an Sommerabenden oder in den frühen Morgenstunden. Mit einem Speicher lässt sich der ist für eine Lebensdauer von 15 Jahren und 6000 Ladezyklen ausgelegt, was langfristige Zuverlässigkeit garantiert. Gratis zum Set dazu erhalten Sie einen Smart Meter, der Ihnen die Live-Überwachung Ihres neuen Balkonkraftwerks ermöglicht. So sehen Sie zu jeder Zeit, wie viel Energie Sie bereits eingespeist haben und wie hoch Ihr Verbrauch ist. Kleinsolaranlagen, wie Balkonkraftwerke, werden in zahlreichen Städten und Gemeinden mit finanziellen Zuschüssen gefördert. Das bedeutet zusätzliche Ersparnisse für Sie: In Düsseldorf beispielsweise wird die Hälfte der förderfähigen Kosten übernommen, bis zu einem Höchstbetrag von 400 Euro. In Städten wie Lübeck, Augsburg, Stuttgart und Darmstadt liegt die Förderung bei 200 Euro pro Haushalt. In Heidelberg gibt es sogar Unterstützung von bis zu 750 Euro. Ist Ihre Stadt auch dabei? Solche Förderungen helfen Ihnen, die Kosten für Ihr Balkonkraftwerk schneller zu decken. Nicht vergessen: Ihr Balkonkraftwerk muss registriert werden! Nach der Installation Ihrer Anlage ist es notwendig, diese bei der Bundesnetzagentur anzumelden. Aufgrund des Solarpakets I entfällt die Pflicht zur Anmeldung beim Netzbetreiber. Seit rund einem halben Jahr sind die Bestimmungen des Solarpakets I in Kraft. Für steckerfertige Solargeräte, auch Balkonkraftwerke genannt, gelten daher folgende Regeln: Anmeldung weiterhin erforderlich bei der Bundesnetzagentur, jedoch nicht mehr beim Netzbetreiber.





