Vom spartanischen Musiker-Zuhause zur Luxus-Location: Was Besucher jetzt an Bord erwartet.

Nach dem Tod des Musikers war es aufwendig saniert worden und lag lange woanders. Am neuen Standort kann es als Event-Location oder einfach für Übernachtungen gebucht werden.

Kamin, Fußbodenheizung und Heimkino – diese Luxusausstattung hatte das Hausboot zu Gunter Gabriels Zeiten natürlich noch nicht. Im Gegenteil, der Musiker war chronisch pleite und lebte dort mehr als 20 Jahre lang sehr spartanisch. Jetzt gibt es an Bord sogar ein schallisoliertes Podcast-Studio und auf dem Oberdeck eine Bühne und eine Bar. Das ehemalige DDR-Boot, zu Gabriels Zeiten hieß es noch „Magdeburg“, ist nach mehr als zwei Jahren zurück im Harburger Binnenhafen .

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Der Ex-Rad-Profi Rick Zabel und seine Frau Leonie hatten es nach der umfangreichen Sanierung gekauft und seitdem lag es in der Billwerder Bucht. Heute heißt es einfach nurBuchen lässt die Location mit Platz für 65 Personen ab sofort, Anfragen müssen per Mail gestellt werden, es gibt keinen Buchungskalender. Auch Preise gibt es nur auf Anfrage. Für den Harburger Binnenhafen ist die Rückkehr ein großer Gewinn, hier lag das Hausboot immerhin über zwei Jahrzehnte.