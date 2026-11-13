Unionsfraktionsvize Günter Krings (CDU) fordert massive Vereinfachung der Asylverfahren. Parallel fordert Prof. Thym Gesetzesänderungen für schnellere Abschiebungen nach Syrien. (158 chars)

Unionsfraktionsvize Günter Krings ( CDU) hat eine umfassende Modernisierung des deutschen Asyl- und Ausländerrechts gefordert, um die Abschiebung von Menschen ohne Bleibeperspektive erheblich zu beschleunigen. Der 57-jährige Politiker plädiert für eine massive Vereinfachung der gesamten Verfahren, damit Rückführungen nicht mehr über Jahre hinweg blockiert werden. Seine Forderungen zielen darauf ab, bürokratische Hürden abzubauen und Anreize für eine legale und schnelle Rückkehr zu schaffen, anstatt die Verfahren endlos zu verzögern.

Krings kritisiert Sozialstaat als Rückkehrhemmnis

Günter Krings (CDU) argumentiert, dass der deutsche Sozialstaat derzeit falsche Signale sende, indem er Migranten oft mehr Anreize biete, lange in Deutschland zu bleiben, als in die eigene Heimat zurückzukehren. Er stellt die Frage, warum vielen Migranten ein jahrelanger Gerichtsstreit in Deutschland lieber ist als eine rechtmäßige Rückkehr. Seine Vermutung ist, dass Menschen sich um nahezu jeden Preis einer Rückkehr entziehen wollen, weil sie befürchten, außerhalb des deutschen Systems schlechter gestellt zu sein. Daher müssten die Sozialleistungen einer strengen Überprüfung unterzogen werden, um sicherzustellen, dass mit dem Ende des Fluchtgrundes nicht länger das Bleiben in Deutschland vorteilhaft ist als die Rückkehr.

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Der Unionspolitiker verweist explizit auf die Situation in Syrien. Er fordert, dass die Behörden nicht länger in jedem Einzelfall prüfen müssen, ob der Fluchtgrund weggefallen ist, sobald Bürgerkrieg und die Herrschaft der Assad-Regime in Syrien beendet sind. Hier sieht Krings den europäischen Gesetzgeber in der Pflicht, klare politische Rahmenbedingungen zu setzen, die eine automatische oder zumindest stark vereinfachte Rückkehr ermöglichen. Aktuell kann die Überprüfung und folgende Rückführung eines Syrers nach Beginn des Verfahrens über dreieinhalb Jahre dauern, was durch zwei Klagen, einen Eilantrag und mehrere separate Behördenverfahren verursacht wird.

Rechtsexperten und Professoren analysieren die Lage

Aktuelle Rechtspraxis zeigt, dass der Widerruf des Schutzstatus durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nicht automatisch bedeutet, dass der Betroffene Deutschland verlassen muss. Über den Aufenthaltstitel entscheidet grundsätzlich die zuständige Ausländerbehörde, und gegen beide Entscheidungen können Rechtsmittel eingelegt werden. Diese komplexe Struktur ermöglicht es, dass Behördenverfahren und Gerichtsprozesse sich über viele Jahre hinziehen können. Der Asylexperte Philipp Pruy (39) bestätigt auf Anfrage, dass Klageverfahren häufig ein Jahr oder länger dauern. Als Hauptgründe für diese Verzögerungen nennt er die enorme Zahl der eingereichten Klagen sowie die stark überlasteten Gerichte im gesamten Bundesgebiet.

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Der Asylrechtsprofessor Daniel Thym (53) von der Universität Konstanz sieht drei konkrete Möglichkeiten für den Gesetzgeber, um die Verfahren deutlich zu beschleunigen. Zunächst schlägt er vor, dass der Aufenthaltstitel künftig kraft Gesetzes erlischt, sobald der zugrunde liegende Schutzstatus endgültig wegfällt. Thym bezeichnet dies als den besten und einfachsten Weg zu einem schnellen Verfahrensabschluss, da es die doppelte Prüfung von Status und Titel überflüssig macht. Diese Maßnahme würde die rechtliche Unsicherheit für alle Beteiligten beseitigen und sofortige Konsequenzen nach dem Wegfall des Schutzes ermöglichen.

Strukturelle Veränderungen im Verwaltungsablauf

Professors Thym plädiert zudem dafür, dem BAMF zusätzlich die Befugnis zu geben, auch den Aufenthaltstitel direkt zu widerrufen. Bislang sind für den Widerruf des Schutzstatus und des Aufenthaltstitels grundsätzlich unterschiedliche Behörden zuständig, was zu Reibungsverlusten und Doppelarbeiten führt. Wenn das BAMF beide Entscheidungen in einer Hand vereinen könnte, wäre ein eigenes, separates Verfahren der Ausländerbehörde nicht mehr nötig. Diese Konzentration der Kompetenzen würde administrativen Ballast abbauen und die Effizienz der Entscheidungsfindung spürbar erhöhen, ohne dass die rechtliche Grundlage der Verwaltung grundlegend verändert werden müsste.

Eine weitere Empfehlung von Daniel Thym (53) besteht darin, dass BAMF und Ausländerbehörden ihre Verfahren künftig parallel durchführen sollen. Statt aktuell nacheinander zu entscheiden, könnten beide Behörden gleichzeitig tätig werden. Dies würde die Gesamtdauer der Verfahren erheblich verkürzen, ohne dass sich an den gesetzlichen Zuständigkeiten der Behörden etwas ändern müsste. Die Parallelisierung stellt somit einen pragmatischen Ansatz dar, um die aktuelle Engpass-Situation in der Verwaltung zu entspannen und die Bearbeitungsgeschwindigkeit an die realidadeus der Flüchtlingsströme anzupassen.

Krings verweist auf vergangene Maßnahmen als positives Beispiel für mögliche zukünftige Schritte. Im November 2025 wurden beispielsweise fünf ausreisepflichtige Bulgaren ohne Duldung vom Flughafen Stuttgart aus direkt nach Sofia zurückgeführt. Solche konkreten Operationen zeigen, dass Abzuschiebende auch dann bewegt werden können, wenn sie zuvor lange in Deutschland gelebt haben. Die Kombination aus politischem Willen zur Sozialleistungsanpassung, rechtlichen Vereinfachungen wie denen von Thym skizziert und operativer Umsetzung durch Behörden wie das BAMF könnte das deutsche Asylsystem effektiver und schneller machen. Die Diskussion um diese Reformen wird voraussichtlich die kommende Legislaturperiode prägen und die Frage nach der Balance zwischen humanitärem Anspruch und staatlicher Handlungsfähigkeit neu stellen.