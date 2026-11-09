Günther Jauch als Wahlmann zur Bundespräsidentenwahl nominiert

Günther Jauch wird von der CDU NRW als einer von 21 Delegierten zur Bundesversammlung am 30. Januar entsandt, wo Ilse Aigner zur Bundespräsidentin gewählt werden soll.

In den kommenden Tagen rückt die Wahl des neuen Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland immer näher, wobei sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Medien auf einen besonders bekannten Namen richtet.

Der am 30. Januar stattfindende Termin der Bundesversammlung, die voraussichtlich Ilse Aigner von der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU) zur neuen Staatsoberhäupterin wählen wird, steht fest. Doch nicht nur die etablierte Politik steht im Fokus, sondern auch der Wunsch der CDU Nordrhein-Westfalen, ihren wohl populärsten Vertreter in diesen exklusiven Kreis zu entsenden. Wie aus informierten Parteikreisen bekannt wurde, soll der 70-jährige Fernsehmoderator und Quizmaster Günther Jauch am Abend als Wahlmann in die Bundesversammlung nach Berlin entsandt werden.

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CDU NRW entsendet Günther Jauch als Wahlmann

Er ist einer von insgesamt 21 Delegierten, die der größte Landesverband der Union, die CDU NRW, an die Hauptstadt schickt. Diese Entscheidung ist keineswegs zufällig getroffen worden, sondern resultiert aus einer sorgfältigen Abwägung von Kompetenz, Popularität und persönlicher Eignung. Günther Jauch hat sich über viele Jahre nicht nur durch seine Tätigkeit als unangefochtener Quizmaster der Sendung "Wer wird Millionär" einen Namen gemacht, sondern auch in zahlreichen anderen gesellschaftlichen Bereichen großes Engagement gezeigt.

Seine Aktivitäten erstrecken sich von sozialen Projekten über kirchliches Engagement bis hin zur Pflege des kulturellen Erbes, insbesondere im Bereich des Denkmalschutzes. Obwohl er seinen Wohnsitz inzwischen in Potsdam hat, wo er auch seine Kindheit verbrachte, ist er in Münster in Westfalen geboren und aufgewachsen. Diese Wurzeln in Nordrhein-Westfalen erklären die besondere Bindung zu dem Landesverband, der ihn nun als Repräsentanten nominiert.

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Die Nominierung von Ilse Aigner zur Kandidatin wurde am Sonntagabend von Bundeskanzler Friedrich Merz bei einem gemeinsamen Abendessen mit der Parteispitze der Unionsparteien verkündet. Damit bereitet sich die Union darauf vor, die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier anzutreten, der nach zwei Amtszeiten nicht wieder kandidiert. Die Bundesversammlung setzt sich aus 1260 Mitgliedern zusammen, wobei genau die Hälfte, also 630 Mitglieder, aus den Abgeordneten des Bundestages besteht.

Personen des öffentlichen Lebens wählen Bundespräsident

Die andere Hälfte wird von den Landesparlamenten bestimmt und umfasst neben Landespolitikern auch Personen des öffentlichen Lebens, die sich um die Gemeinschaft verdient gemacht haben. Zu dieser Kategorie gehören Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, was Günther Jauch in diese Rolle passt. Die Wahl selbst ist ein formeller Akt, der jedoch große symbolische Bedeutung für das politische Klima des Landes hat.

Durch die Beteiligung eines so bekannten Gesichts wie Jauchs soll die Bundesversammlung auch für die breite Bevölkerung erlebbar werden und das Vertrauen in die demokratischen Institutionen stärken. Die Medien werden die Sitzung intensiv begleiten, da es sich um einen der wichtigsten Termine des politischen Jahres handelt.