Günther Jauch erklärt, warum es kein Politiker-Special bei 'Wer wird Millionär?' geben wird

Der beliebte Quizmaster Günther Jauch verrät im Vorfeld des RTL-„Quadrell“, warum es bei „Wer wird Millionär?“ kein Politiker-Special geben wird. Jauch erklärt, dass viele Politiker Angst vor der Fallhöhe haben und sich nicht in die Sendung trauen.

Günther Jauch ist bei „Wer wird Millionär?“ ein fester Bestandteil. Vor dem kommenden „ Quadrell “ bei RTL verrät der Moderator, warum es bei WWM kein Politiker -Special geben wird. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz, Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel treten diesen Sonntag (16. Februar) beim RTL -„ Quadrell “ an und werden sich den kritischen Fragen von Pinar Atalay und Günther Jauch stellen.

Jauch präsentiert seit dem Jahr 1999 den Quizklassiker „Wer wird Millionär?“, führte aber auch schon durch seinen eigenen Polit-Talk. Jauch und Politiker passen also zusammen. Doch eines verwundert: Es gibt zahlreiche WWM-Sonderausgaben – vom Überraschungs-Special, Zocker-Special bis hin zum Prominenten-Special. Beim Letzteren versuchen bekannte Persönlichkeiten alle 15 Fragen richtig zu beantworten. Und doch fällt auf: Politiker waren in der Sendung bisher wenig vertreten. Auf die Frage von einer Pressekonferenz zum kommenden RTL-„Quadrell“, ob Günther Jauch ein Politiker-Special bei „Wer wird Millionär?“ interessant finden würde, antwortete der Moderator ganz klar: „Ich fürchte nein.“ Günther Jauch, der sich zuletzt von einem WWM-Fan-Tattoo beeindrucken ließ, näherte sich den Gründen ein. „Politiker meiden 'Wer wird Millionär?'. Wir hatten einige zwar da, aber die haben Angst vor der Fallhöhe. Dass sie Fragen, die eigentlich jeder beantworten könnte, nicht auf die Reihe bekommen. Gregor Gysi wird, glaube ich, seit 25 Jahren für die Prominenten-Sendung angefragt. Er hat mir gegenüber offen zugegeben, dass er sich nicht in die Sendung traut. Das ist auch völlig in Ordnung. Für ‚Wer wird Millionär?‘ bewerben sich nicht ganz so viele aus dem politischen Raum.“ Die Fallhöhe bei „Wer wird Millionär?“ ist Rapper Bushido bestens vertraut – er verzockte eine halbe Million Euro. Es gibt aber dann doch einige Ausnahmen. So war beispielsweise CDU-Politiker Wolfgang Bosbach bereits mehrmals beim Prominenten-Special von „Wer wird Millionär?“ und räumte zuletzt in der Sendung ordentlich ab. Der Politiker gewann stolze 125.000 Euro ab, die an einen guten Zweck gingen





