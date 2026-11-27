Günther Jauch verriet als erster Moderator, dass 'Wer wird Millionär?' nicht live läuft. Sophia Thomalla spielte ohne Zverev, der per Live-Link von New York half.

Das Prominenten-Special der Quizshow Wer wird Millionär? bot am 19. November einen einzigartigen Moment, der Tennis-Star Alexander Zverev und Moderator Günther Jauch direkt miteinander verband. Zverev konnte zwar nicht persönlich im Studio erscheinen, doch sein Sieg bei den US Open in New York bestimmte den Ablauf der Sendung maßgeblich.

Günther Jauch nutzte die Situation, um ein bis dato ungeschütztes Detail über die Produktion seiner Sendung preiszugeben. Die Aufzeichnung fand bereits Mitte September statt, nur rund 18 Stunden nach dem Triumph des Tennis-Profis.

Jauch verrät Produktionsgeheimnis

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Das Prominenten-Special wurde am 19. November ausgestrahlt, die eigentliche Aufnahme erfolgte jedoch deutlich früher. Günther Jauch erklärte, er habe 27 Jahre lang nicht zugegeben, dass die Sendung nicht live läuft. Diese Offenbarung erfolgte im direkten Kontext zur Anwesenheit von Zverev. Der Tennis-Star war zum Zeitpunkt der Aufzeichnung bereits siegreich, hatte aber die Anreise verpasst.

Die Planung für diesen Fall war im Vorfeld bereits getroffen worden. Für den Szenario des Finaleinzugs bei den US Open wurde festgelegt, dass Sophia Thomalla allein in den Fragen antreten sollte. Zverev wurde stattdessen von New York aus zugeschaltet. Diese technische Verbindung erlaubte es ihm, moralische Unterstützung zu leisten und gleichzeitig Fragen zu beantworten.

Live-Verbindung aus New York

Alexander Zverev nutzte seine Einblendung, um sich nach dem Stand seiner Freundin zu erkundigen. Sophia Thomalla profitierte von seinem Tenniswissen und einer allgemeinen Affinität zu Sportfragen. Eine spezifische Frage betraf die Länge eines handelsüblichen Zollstocks. Jauch hatte die Frage für 1.000 Euro formuliert und nach der Anzahl der Segmente gefragt.

Zverev gab schnell die korrekte Antwort mit zehn Segmenten an. Er bestätigte damit indirekt auch die Länge, die ihm später noch einmal im Gespräch fiel. Sophia Thomalla zeigte Verständnis für die Schwierigkeiten ihrer Partnerin bei den Quizfragen. Die Verbindung diente somit als Brücke zwischen den beiden Welten des Sports und der Unterhaltung.

Dramatischer Absturz der Kandidaten

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Sophia Thomalla schaffte es bis zur 500.000-Euro-Frage. Dort traf sie eine falsche Entscheidung und fiel auf 500 Euro zurück. Sie war erst die dritte Kandidatin in einem Prominenten-Special, die bei dieser hohen Frage scheiterte. Judith Williams scheiterte 2019 an derselben Hürde, gefolgt von Bushido im Jahr 2024.

Die Ausgabe markierte zudem einen weiteren Negativrekord. Es war das erste Mal, dass zwei Kandidaten in einem Prominenten-Special auf 500 Euro abrutschten. Neben Thomalla erlebte auch Joachim Llambi, Juror von Let's Dance, dieses Schicksal. Beide scheiterten an ihren jeweiligen 500.000-Euro-Fragen.

Zverevs sportliche und persönliche Einschätzungen

Auf der Telefonleitung blieb Alexander Zverev aktiv. Er antwortete richtig auf eine Frage nach der Anzahl der Nationen, die mindestens einmal Fußball-Weltmeister wurden. Thomalla hatte zuvor acht Nationen genannt, was korrekt war. Zu den genannten Ländern gehören Deutschland, Brasilien, Italien, Argentinien, Spanien, Frankreich, Uruguay und England.

Jauch fragte Zverev auch nach dessen weiteren Zielen. Der 29-Jährige erwähnte die sieben Grand-Slam-Titel von Boris Becker. Er äußerte den Wunsch, in dieser Statistik ebenfalls weiter nach oben zu klettern. Zverev gestand zudem, nach dem Sieg in New York kaum geschlafen zu haben.

Die 500 Euro, die Sophia Thomalla am Ende gewann, wurden im Rahmen des RTL-Spendenmarathons gespendet. Zuvor hatte sie bereits 2019 an der Show teilgenommen und damals 125.000 Euro gewonnen. Die heutige Ausstrahlung verband somit Vergangenheit und Gegenwart ihrer Quizkarriere.