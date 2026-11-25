Während Sophia Thomallas Auftritt verriet Günther Jauch, dass die Sendung nicht live läuft. Alexander Zverev half aus New York, doch Thomalla scheiterte bei der 500.000-Euro-Frage.

In der am 19. November ausgestrahlten Ausgabe von Wer wird Millionär kam es zu einer raren und emotionalen Kreuzung zwischen Tennisweltklasse und Quizshow-Prominenz. Ursprünglich sollte die Moderatorin Sophia Thomalla gemeinsam mit ihrem Partner, dem Tennis-Star Alexander Zverev, an der Show teilnehmen. Aufgrund eines unvorhergesehenen sportlichen Erfolgs des Athleten musste das Duo jedoch aufgeteilt werden, was zu einer einzigartigen Situation im Studio führte. Thomalla stand allein vor den Fragen, während Zverev als digitaler Gast von der anderen Seite des Atlantiks zugeschaltet wurde.

Live-Übertragung ein weitverbreiteter Irrglaube

Die besondere Dynamik der Sendung führte zu einem bisher nie öffentlich gemachten Detail der langjährigen Quizshow. Moderator Günther Jauch nutzte den Moment, um ein historisches Geheimnis zu lüften, das er über die gesamte Laufzeit der Produktion hinweg nicht preisgegeben hatte. Jauch erklärte, dass die Sendung nicht wie oft angenommen in Echtzeit und live ausgestrahlt wird. Diese Aufdeckung ist vor dem Hintergrund der langen Historie der Show bemerkenswert, da sie seit 27 Jahren im Fernsehen zu sehen ist und seit jeher das Image der Spontaneität und der Live-Herausforderung vermittelt.

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Der Moderator präzisierte den Zeitversatz, um die Produktionssicherheit zu gewährleisten. Obwohl das Prominenten-Special erst am 19. November im Fernsehen lief, war die eigentliche Aufzeichnung bereits Mitte September abgeschlossen worden. Dieser Zeitunterschied betrug rund 18 Stunden. Diese Verschiebung ergab sich direkt aus dem sportlichen Terminkalender von Alexander Zverev, der seinen Triumph bei den US Open in New York feierte, nur etwa einen Tag bevor die Show im Studio gefilmt wurde.

Zverevs Remote-Beistand bei kniffligen Quizfragen

Dass der Tennis-Star nicht physisch im Studio anwesend sein konnte, war von der Produktionsleitung bereits im Voraus einkalkuliert worden. Für den spezifischen Fall eines Finalsiegs bei den US Open bestand der Plan darin, dass Sophia Thomalla ihre Quiz-Runde alleine absolviert, während Zverev technisch eingebunden wird. Diese Flexibilität erlaubte es, den emotionalen Höhepunkt des Tennissports nahtlos in die Unterhaltungsshow zu integrieren. Jauch nutzte den Schnitt zu Zverev in New York, um dem Athleten persönlich zu gratulieren und dessen aktuelle Verfassung zu erfragen.

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Während des Gesprächs mit Jauch erkundigte sich Zverev zunächst nach dem aktuellen Stand der Fragen seiner Freundin. Thomalla ihrerseits nutzte die Verbindung, um direkte Hilfe bei einer spezifischen Unsicherheit zu erhalten. Die Frage, die für 1.000 Euro ausgestellt war, bezog sich auf die anatomische Struktur eines alltäglichen Maßbands. Jauch wollte wissen, aus wie vielen Segmenten ein handelsüblicher Zollstock besteht. Zverev gab die korrekte Auskunft, dass der Stock aus zehn Segmenten besteht, und zeigte sich verständnisvoll für die vermeintliche Schwierigkeit, die seine Partnerin bei dieser Alltagsfrage hatte.

Historischer Negativrekord bei der halben Million

Trotz der Unterstützung aus New York entwickelte sich der Auftritt von Sophia Thomalla zu einer dramatischen Kurve. Sie kämpfte sich erfolgreich bis zur entscheidenden 500.000-Euro-Frage vor, um dann einen folgenschweren Fehler zu begehen. Thomalla setzte bei dieser höchsten Stufe alles auf eine Karte, scheiterte jedoch mit ihrer Antwort. Dies führte dazu, dass sie von der hohen Summe auf nur noch 500 Euro abgestuft wurde. Nach Angaben von RTL ereignete sich dies das dritte Mal in der Geschichte der Prominenten-Specials genau bei dieser Hürde.

Die beiden Vorgänger, bei denen dieser spezifische Verlauf eintrat, waren die Unternehmerin Judith Williams im Jahr 2019 und der Rapper Bushido im Jahr 2024. Darüber hinaus stellte diese Ausgabe einen weiteren einzigartigen Rekord in der Geschichte von Wer wird Millionär auf. Es war das erste Mal überhaupt, dass in einem einzigen Prominenten-Special gleich zwei Kandidaten auf 500 Euro abstürzten. Neben Thomalla traf es auch den Let's Dance-Juror Joachim Llambi, der ebenfalls bei 125.000 Euro die 500.000-Euro-Frage falsch beantwortete und damit denselben niedrigen Endbetrag wie Thomalla erreichte.

Trivia zum Zollstock und Weltmeisterschaften

Die Interaktion zwischen den beiden Partnern erstreckte sich auch auf weitere Wissensfragen, die über den reinen Quizkontext hinausgingen. Bei einer Frage nach der Länge eines Zollstocks, die für 32.000 Euro ausgestellt war, zögerte Zverev kurz. Er schätzte die Länge auf zwei Meter und lag damit genau richtig, was die Verbindung zwischen ihren Fachgebieten Tennis und Maßarbeit unterstrich. Zudem wurde in der Show Sportwissen abgefragt, das für die Moderatorin einfacher war. Sie musste benennen, wie viele Nationen bislang mindestens einmal Fußball-Weltmeister wurden.

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Thomalla entschied sich korrekt für die Antwort, dass acht Nationen diesen Titel errungen haben. Diese Länder sind Deutschland, Brasilien, Italien, Argentinien, Spanien, Frankreich, Uruguay und England. Als weitere Trivia wurde die Frage gestellt, was an einem Tag geschah, an dem auch ein neuer Papst gewählt wurde. Hier tendierte Thomalla telefonisch zu einer Antwort im Kontext der Ermordung von John F. Kennedy, wobei Jauch als Gegenstimme auftrat und sie dazu brachte, auf ihre Intuition zu vertrauen. Am Ende erhielt Thomalla die 500 Euro für den RTL-Spendenmarathon.

Offene sportliche Ziele nach dem Grand-Slam-Erfolg

Neben der Unterstützung für Thomalla war Alexander Zverevs Auftritt auch dazu da, seine aktuellen sportlichen Ambitionen zu beleuchten. Günther Jauch erkundigte sich direkt nach den Zielen, die der Tennis-Star nach dem Triumph bei den US Open noch verfolgt. Zverev verwies dabei auf den Vergleich mit seinem Landsmann Boris Becker, der sieben Grand-Slam-Titel gewonnen hat. Er erklärte, dass es ihm Spaß machen würde, wenn er auf dieser Ebene ebenfalls eine vergleichbare Erfolgsbilanz vorweisen könnte.

Bezüglich der unmittelbaren Folgen des Siegs gestand Zverev Jauch, dass er aufgrund der Aufregung und des Wettkampfs noch nicht geschlafen habe. Auf die Nachfrage, ob nach dem großen Erfolg auch Alkohol im Spiel war, antwortete der 29-Jährige knapp, dass er sich zwar gut fühle, aber auf Schlaf verzichtet habe. Dieser Rückblick auf die Nacht vor der Aufzeichnung verdeutlicht die intensive physische und mentale Belastung, der sich Sportler in solchen Momenten aussetzen, kurz bevor sie vor die Kamera von Wer wird Millionär treten.