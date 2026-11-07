Günther Jauch irregeführt: Kandidatin verliert bei Wer wird Millionär wertvolle Punkte

Michelle Janiak verliert bei Wer wird Millionär tausende Euro, weil Moderator Günther Jauch versehentlich ein Lied summt und sie dadurch falsch liegt. Der Vorfall bei der 4.000-Euro-Frage.

Der Berlin er Eventmanagerin Michelle Janiak war im Februar 2026 ein denkbar unangenehmer Moment bei der beliebten Quizshow Wer wird Millionär auf dem Sender RTL passiert. Die Kandidatin hatte ihre Chance auf einen hohen Gewinn verspielt, nachdem sie sich durch ein missverständliches Verhalten des Moderator s Günther Jauch in die Irre führen ließ. Dieser ungewollte Fehler kostete sie den Verlust von mehreren tausend Euro in ihrer Spielrunde.

Fehlerhafte Einschätzung durch den Moderator

Das Problem entstand während der sogenannten 4.000-Euro-Stufe des Spiels, bei der die Frage lautete, wer zu den drei Hauptfiguren in dem Märchen von den Drei Schweinchen gehört. Die zur Auswahl stehenden Optionen waren der kleine Vampir und der kleine Muck. Michelle Janiak fühlte sich bei der Beantwortung unsicher und bat den Showmaster daher darum, den 50:50-Joker einzusetzen. Dieser Joker entfernte zwei falsche Antwortmöglichkeiten, sodass nur noch die beiden oben genannten Optionen übrig blieben. In diesem kritischen Moment summte Günther Jauch versehentlich die Melodie des Liedes über den kleinen Muck. Die Kandidatin interpretierte das spontane Summen als einen subtilen, wenn auch unbeabsichtigten Hinweis auf die korrekte Lösung.

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Unbeabsichtigte Signale und direkte Folgen

Sobald Günther Jauch merkte, dass seine spontane Aktion falsch verstanden wurde, reagierte er sofort und korrigierte sich. Er erklärte der Teilnehmerin klar, sie möge sich einfach vorstellen, er hätte nicht gesungen. Leider hatte Michelle Janiak ihre Entscheidung bereits getroffen und sich für die Antwort der kleine Muck entschieden. Die korrekte Lösung war jedoch der kleine Vampir. Durch diesen Patzer fiel die Kandidatin von der sicheren 4.000-Euro-Marke direkt auf die 500-Euro-Marke zurück. Trotz dieser deutlichen Enttäuschung machte sie dem Moderator persönlich keine Vorwürfe und nahm den Vorfall mit Humor hin.

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Kritische Vorphase mit digitalen Themen

Bereits zu Beginn ihrer Teilnahme am Spiel musste Michelle Janiak Schwierigkeiten bewältigen, wobei sie unter anderem früh einen Joker einsetzen musste. Dies geschah in einer Frage, die sich mit bekannten Influencer-Podcasts befasste. In dieser Phase scherzte Günther Jauch über seine Distanz zur digitalen Generation und bezeichnete sich selbst als älteren Digital Idioten. Dieses Lachen sollte den Beteiligten jedoch schnell vergehen, als die Fragestellung komplexer wurde und der Moderator ungewollt eine Schlüsselrolle im weiteren Spielverlauf einnahm. Die anfängliche Lockerheit wich bald der angespannten Situation im Spiel.

Bewertung des Vorfalls in der Quizshow

Obwohl Günther Jauch über Jahrzehnte der Erfahrung vor TV-Kameras verfügt und eigentlich bestens weiß, wie er sich in der Show verhalten darf, läuft nicht immer alles rund. Dieser Vorfall zeigt, dass selbst Profis wie er in der Live-Situation mal einen Fehltritt machen können. Die Kandidatin selbst zeigte sich allerdings sehr großzügig und belastete den Moderator nicht mit Schuldgefühlen. Der Moment bleibt ein exemplarisches Beispiel dafür, wie schnell in der High-Stakes-Umgebung einer großen Quizshow alles schiefgehen kann, selbst wenn alle Beteiligten sich um Professionalität bemühen.