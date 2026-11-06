Günther Jauch Karriere Verlauf Von 1982 bis Heute

Entdecken Sie die Karriere von Günther Jauch: Vom ersten TV-Einsatz 1982 über die Goldene Kamera bis zur Millionen-Show bei RTL. Ein Blick auf seine Entwicklung.

Der deutsche Fernsehmoderator Günther Jauch feiert als eine der prägendstenfiguren der Fernsehlancschaft seit Jahrzehnten sein Publikum. Der 70-jährige Star startete seine Karriere jedoch nicht im Fernsehen, sondern im Hörfunk. Seinen ersten Fernsehauftritt hatte er am 22. Juli 1982, also mit 26 Jahren, bei der ARD -Sendung Rätselflug. Heute ist Jauch vor allem als Moderator der Hit-Show Wer wird Millionär? bei RTL bekannt, die regelmäßig Millionen Menschen vor die Bildschirme lockt.

Erste Fernsehschritte bei der ARD im Jahr 1982

Günther Jauchs Weg in das Fernsehen begann als Außenreporter für die Sendung Rätselflug. Diese Produktion des Süddeutschen Rundfunks war der deutsche Ableger des französischen Formats La Chasse aux trésors. In der Sendung, die bis 1983 lief, musste ein Außenreporter per Helikopter drei Schätze finden. Jauch übernahm diese Aufgabe gemeinsam mit dem Schweizer Skirennfahrer Bernhard Russi. Die Hinweise für die Schatzsuche stammten von einem Kandidatenpaar aus dem Studio. Die deutsche Ausgabe der Show wurde damals von Rudolf Rohlinger moderiert, der im Jahr 2011 verstarb.

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Die Zusammenarbeit bei Rätselflug war für Jauch ein wichtiger Schritt. Laut eigenen Angaben wurde die Show unter seiner Mitwirkung journalistischer und nahm Elemente des späteren Infotainments vorweg. Dies legte den Grundstein für seinen späteren Erfolg im Nachrichten- und Unterhaltungsbereich.

Moderation bei ZDF und Auszeichnungen in den 1980er Jahren

Nach seinem Einstieg bei der ARD etablierte sich Jauch schnell auch bei anderen Sendern. Von 1987 bis 1989 moderierte er die ZDF-Sendung Na siehste!. Diese Show war ein Ableger des Formats, das zuvor von Thomas Gottschalk bei der ARD moderiert wurde. Gottschalk übernahm 1987 die Moderation von Wetten, dass..? und Jauch übernahm dessen Sendekonzept für das ZDF. Zuvor hatte Jauch ab 1986 bereits die Sendung So ein Zoff für den Sender geleitet. Die Moderation von Na siehste! dauerte in der Regel 45 Minuten und wurde mittwochs um 19:30 Uhr ausgestrahlt.

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Für seine Leistung bei Na siehste! erhielt Günther Jauch 1989 die Goldene Kamera in der Kategorie Bester Moderator. Die Verleihung fand im Verlagshaus von Axel Springer in Berlin statt. Dieser Preis war der Auftakt zu einer Reihe weiterer Auszeichnungen, darunter der Bayerische Fernsehpreis und der Bambi. Die enge Zusammenarbeit mit Thomas Gottschalk, den Jauch duzt, während er im Fernsehen meist das Siezen bevorzugt, prägte diese Ära. 1986 hatte Jauch Gottschalk sogar persönlich die Goldene Kamera überreicht, die dieser für seine Moderation in Na sowas! erhalten hatte.

Erfolge mit Sportstudio und Stern TV

Ein weiterer Meilenstein in Jauchs Karriere war die Moderation von Das aktuelle Sportstudio bei der ZDF. Von 1988 bis 1997 führte er insgesamt 92 Ausgaben durch. Er übernahm das Amt von Harry Valérien, der seit 1983 im Sportstudio zu sehen war und im Jahr 2012 verstarb. Die Tradition der Torwand blieb auch unter Jauch bestehen. Heute werden die Sportnachrichten von Jochen Breyer, Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss präsentiert.

Neben der Sportberichterstattung übernahm Günther Jauch 1989 von Frank Elstner die Moderation der ZDF-Show Menschen. Bis 1995 präsentierte er hier den jährlichen Jahresrückblick. In dieser Sendung kamen Prominente und prägende Persönlichkeiten des Jahres zu Wort. So sang Nena 1989 das Lied Wunder gescheh'n. Diese Zeit festigte Jauchs Ruf als vielseitiger und seriöser Moderator, der sowohl Unterhaltung als auch Information mühelos verband.

Langjährige Prägung durch Stern TV und Wer wird Millionär

Die längste und wohl bekannteste Ära in Jauchs Laufbahn begann mit der Sendung Stern TV. Von 1990 bis 2010 führte er durch 891 Ausgaben des Formats. Die Show, die Information und Unterhaltung kombinierte, prägte Jauch bis 2010 fest. Im Jahr 2024 erklärte Jauch rückblickend, dass sie mit mäßigen Quoten gestartet seien und verquaste Sendungen produziert hätten. Er betonte, dass sie Zeit brauchten, um sich zu finden und die Grenzen zwischen Information und Unterhaltung neu zu definieren. Steffen Hallaschka übernahm ab 2011 die feste Moderation von Stern TV.

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Der endgültige Durchbruch zum nationalen Fernsehenstar gelang Günther Jauch am 3. September 1999. An diesem Tag begrüßte er zum ersten Mal das Publikum von Wer wird Millionär? bei RTL. Die Quizshow wurde zu einem der erfolgreichsten Formate im deutschen Fernsehen. Jauchs ruhige und präzise Art, das Spiel zu leiten, machte ihn zur festen Institution. Während er beim Radio als schwierig empfand, sich zu etablieren, fand er im Fernsehen mit diesem Format seine ideale Nische. Die Kombination aus seinen journalistischen Wurzeln und seiner Unterhaltungskompetenz sorgt bis heute dafür, dass Millionen Zuschauer regelmäßig vor den Bildschirmen schmoren.