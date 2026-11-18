Nach der 'Ratten der Lüfte'-Äußerung von Günther Jauch in 'Wer wird Millionär?' kritisieren Tierschützer und Malte Zierden die Sendung. Die Debatte um Stadttauben eskaliert.

Günther Jauch geriet 2026 in eine ungewohnte Situation, als seine Kommentare im Rahmen der Sendung 'Wer wird Millionär?' massive Kritik hervorriefen. Der renommierte Moderator nutzte während einer Diskussion über eingeschleppte Tierkrankheiten den abwertenden Begriff 'Ratten der Lüfte', um Tauben zu beschreiben. Diese Wortwahl stieß bei mehreren Tierschutzorganisationen und Influencern auf deutlichen Widerstand und öffnete eine breitere gesellschaftliche Debatte über den Umgang mit Stadttauben.

Diskussion um die 125.000-Euro-Frage

Der Auslöser der Kontroverse war die sogenannte 125.000-Euro-Frage in einer spezifischen Ausgabe von Jauchs Quizformat. Bei der Beantwortung dieser anspruchsvollen Frage blieb Jauch vor allem bei der Option 'Taubentöter' hängen und unterstrich seine Sichtweise mit der genannten Scherzbemerkung. Die Episode, die am 13. April ausgestrahlt wurde, führte dazu, dass die mediale Aufmerksamkeit nicht nur auf denQuiz-Fragen lag, sondern stark auf der rhetorischen Einordnung der Tiere durch den Showmaster fokussiert wurde.

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Malte Zierden widerlegt Narrative öffentlich

Der Influencer Malte Zierden reagierte umgehend in einem eigenen Video und widersprach der Darstellung Jauchs deutlich. Er erklärte, dass Tauben ursprünglich domestizierte Tiere seien, die vom Menschen abhängig gemacht und später ausgesetzt worden seien. Zierden bezeichnete die heutigen Stadttauben als 'obdachlose Haustiere' und betonte, dass er Jauch keine böse Absicht unterstelle. Stattdessen sehe er in den Äußerungen eine lautere Artikulation von Vorurteilen, die viele Menschen bereits hegen.

Zierden appellierte an seine Community, keinen Hass gegen den Moderator zu verbreiten, da er ihn grundsätzlich sehr schätze. Aus Enttäuschung über die Aussage unterbreitete der Influencer Jauch sogar ein konkretes Angebot: Er selbst wolle einmal bei 'Wer wird Millionär?' teilnehmen, um einen möglichen Gewinn für Taubenprojekte einzusetzen. Diese Geste sollte seine Kritik an der Wortwahl von der Person des Moderators trennen und den Fokus auf tierschutzgerechte Lösungen lenken.

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Taubenhilfe Nienburg scharfe Kritik an Reichweite

Neben Zierden meldete sich auch die Taubenhilfe Nienburg zu Wort, die weniger diplomatische Worte wählte. Jana Buss, die zusammen mit ihrem Mann rund 50 Tauben pflegt, sprach von haltlosem Tierhass in der Sendung. Sie kritisierte scharf, dass die massive Reichweite von 'Wer wird Millionär?' Vorurteile weiter verstärken könne, anstatt sie abzubauen. Für sie ist dieSendung ein mächtiger Katalysator für negative Einstellungen gegenüber bestimmten Tierspezies im urbanen Raum.

Buss warnte davor, dass diese Stimmung tierschutzgerechte Lösungen für das Zusammenleben von Menschen und Stadttauben langfristig erschwert. Die Kritik zielte darauf ab, dass ein so weit verbreitetes Format Verantwortung für die gesellschaftliche Debatte trägt. Die Aussage, Tauben seien Ratten, wurde von den Aktivisten als wissenschaftlich haltlos und emotional manipulativ eingestuft, was die Spannung zwischen Unterhaltungsformulierung und Tierschutzrealität offenkarte.

Gesellschaftliche Folgen der medialen Framing

Die Debatte zeigt exemplarisch, wie ein einzelner Satz von einer bekannten TV-Persönlichkeit das öffentliche Bild von Wildtieren prägen kann. Während Jauch den Moment als humorvolle Einordnung in eine Quizdynamik sah, wahrgenommen die Kritiker dies als legitimation von Ausgrenzung und Vernachlässigung. Die Forderungen nach einer differenzierteren Darstellung in Massenmedien werden durch diese Vorfälle regelmäßig neu diskutiert.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Positionen der Sender und Moderatoren langfristig entwickeln werden. Die klare Botschaft der Tierschützer ist jedoch, dass Sprache Handlungsfreiheit für den Artenschutz einengt. Solange Stadttauben als Schädlinge und nicht als Teil der urbanen Ökologie oder als ausgesetzte Haustiere betrachtet werden, bleibt der Konflikt zwischen Mensch und Tier in den Städten ein ungelöstes Thema, das medial weiter begleitet wird.